/महाराष्ट्रासाठी मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट; भारतातील 25 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट

18 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : भारतात मान्सूनमध्ये सातत्याने बदल होत आहे. उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंत मान्सून सक्रिय आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) नवीन सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. भारतातील 25 राज्यांना IMD ने अलर्ट जारी केला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रासाठी मान्सूनबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट समोर आली आहे. जाणून घेऊया उद्या 18 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान कसे असेल?
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उद्या 18 ऑगस्ट 2026 रोजी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारसह 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये वीजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. डोंगराळ राज्यांमध्ये भूस्खलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. या दरम्यान काही भागांमध्ये 65 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहू शकतात.
महाराष्ट्रात मान्सूनची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील तब्बल 14 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत सर्वाधिक तूट नोंदवली गेली आहे. दरम्यान पुढील काही दिवस राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज हवामान तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच पावसाचा जोर ओसरला आहे. यामुळे अनेक भागांत ही तूट निर्माण झाली आहे. सध्या कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि विदर्भातील बहुतांश भागात सरासरीच्या आसपास पाऊस झाला आहे.
18 ऑगस्ट 2026 रोजी 25 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश (पूर्व), बिहार, राजस्थान (पूर्व), मध्य प्रदेश (पूर्व), छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर-लडाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटे येथे हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे.