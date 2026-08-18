/महाराष्ट्रात पावसाची अतिशय डेंजर स्थिती! भारतातील 23 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा

19 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावासाने धुमाकूळ घातला आहे. महाराष्ट्रात मात्र पावसाबाबत अतिशय चिंताजनत स्थिती आहे. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान खात्याने भारतातील 23 राज्यांना अलर्ट जारी केला आहे. महाराष्ट्रात अतिशय विचित्र हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने भारतातील 23 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. डोंगराळ राज्यांसाठी भूस्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. पूर्व भारतातील राज्यांना खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विजांचा कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकरी आणि मच्छिमारांना समुद्रकिनाऱ्यांपासून दूर राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 23 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. मुसळधार पाऊस आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी ८५ किलोमीटर वेगापर्यंत सोसाट्याचा वारा वाहण्याचीही शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील कोकण तसेच पश्चिम घाट परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून आकाश ढगाळ आहे. मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) अंदाजानुसार, मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये 19 ऑगस्ट रोजी हलका पाऊस आणि ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. पॅसिफिक महासागरात अल निनो सक्रिय होत आहे. या परिणाम मान्सूनवर झाला आहे.