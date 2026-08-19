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भारतातील 25 राज्यांमध्ये तुफान पाऊस पडणार पण महाराष्ट्रात... IMD चा चिंता वाढवणारा अलर्ट, भयानक हवामान

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (20 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): भारतातील 25 राज्यांना IMD ने पावसाचा अलर्ट दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील हवामानाबाबत अत्यंत चिंताजनक अपडेट समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:08 PM IST
भारतातील 25 राज्यांमध्ये तुफान पाऊस पडणार पण महाराष्ट्रात... IMD चा चिंता वाढवणारा अलर्ट, भयानक हवामान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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