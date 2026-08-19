/भारतातील 25 राज्यांमध्ये तुफान पाऊस पडणार पण महाराष्ट्रात... IMD चा चिंता वाढवणारा अलर्ट, भयानक हवामान

20 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : भारताच्या अनेक भागांमध्ये मान्सूनचा जोर पुन्हा वाढला आहे. 20 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान विभागाने (IMD) 25 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मेघगर्जना आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांचा तुफान पाऊस पडणार आहे. 25 राज्यांना अलर्ट असला महाराष्ट्राच्या हवामानाबाबत धक्कादायक अलर्ट देण्यात आला आहे.
उत्तर, मध्य, पूर्व आणि ईशान्य भारताच्या तसेच दक्षिण भारतातील अनेक भागांमध्ये पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अनेक भागांमध्ये विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, आसाम, मेघालय, नागालँड, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि कराईकल यांसह अनेक भागांमध्ये हवामान अधिक सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, पूर्व आणि दक्षिण उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड आणि नागालँडच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, पंजाब, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, तामिळनाडू, पुदुचेरी, कराईकल आणि उत्तराखंडमध्येही जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर अंतर्गत कर्नाटकमध्ये मेघगर्जनेसह जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. समुद्रात मोठ्या लाटा उसळू शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
उत्तर भारतात, हिमाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये 23 ऑगस्टपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. शिमला हवामान विभागाने काही भागांमध्ये मुसळधार पावसासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील 25 राज्यामध्ये मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला असला तरी महाराष्ट्रात अत्यंत विचित्र हवामान असणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचा सर्वाधिक भाग, विदर्भातील काही जिल्हे अद्याप कोरडे आहेत. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला. मात्र, आता येथेही पावसाचा वेग मंदावला आहे. उद्या तुरळक पावसाची इशारा आहे. मात्र, हवामानाबाबतची एक अपडेट अत्यंत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणेसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णता वाढणार आहे.