/महाराष्ट्रात भयानक हवामान! भारतातील 27 राज्यांना IMD चा अलर्ट; 90 च्या स्पीडने वारे वाहणार

21 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले आहे. भारतातील 27 राज्यांना हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी केला. या दरम्यान 90 च्या स्पीडने वारे वाहणार आहेत. संपूर्ण देशभरात पावसाचा जोर वाढला असला तरी महाराष्ट्राच्या हवामनात मात्र, लक्षणीय बदल झाला आहे. यामुळे चिंता वाढली आहे. जाणून घेऊया 21 ऑगस्ट 2026 रोजी कसे असेल हवामान.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या, 21 ऑगस्ट रोजी, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 27 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे. 27 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जोरदार वादळे वारे वाहमार आहे. ताशी 85 ते 90 किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. डोंगराळ राज्यांसाठी भूस्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. डोंगराळ राज्यांसाठी भूस्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही राज्यांना गारपिटीचाही इशारा देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि तेलंगणा या 27 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढला असला तरी महाराष्ट्रात पाऊस काहीसा मंदावला आहे. जुलै महिन्यात आणि ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातला होता. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला. आता मात्र, पावसाने चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात तापमान वाढले आहे. 21 ऑगस्ट 2026 रोजी, महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे आकाश ढगाळ राहणार आहे. मुंबई आणि कोकण पट्ट्यात हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडू शकते. पुणे तसेच घाटमाथ्यावर देखील सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.