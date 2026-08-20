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महाराष्ट्रात भयानक हवामान! भारतातील 27 राज्यांना IMD चा अलर्ट; 90 च्या स्पीडने वारे वाहणार

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (21 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): भारतातील 27 राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.  IMD ने अलर्ट जारी केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र, अत्यंत विचित्र हवामान आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:32 PM IST
महाराष्ट्रात भयानक हवामान! भारतातील 27 राज्यांना IMD चा अलर्ट; 90 च्या स्पीडने वारे वाहणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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