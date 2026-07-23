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पुन्हा 26 जुलै? महाराष्ट्रापासून ते गोवा, गुजरात, जम्मू काश्मीरपर्यंत 23 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह अतिमुसळधार पाऊस


Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 24 जुलै 2026): देशभरात पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच अनेक राज्यांना 26 जुलै पर्यंतचा अलर्ट देण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:48 PM IST
पुन्हा 26 जुलै? महाराष्ट्रापासून ते गोवा, गुजरात, जम्मू काश्मीरपर्यंत 23 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह अतिमुसळधार पाऊस

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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