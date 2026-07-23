/पुन्हा 26 जुलै? महाराष्ट्रापासून ते गोवा, गुजरात, जम्मू काश्मीरपर्यंत 23 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट; वादळी वाऱ्यासह अतिमुसळधार पाऊस

24 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात मान्सून चांगलाच सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्र, गुजरातसह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अशातच उद्या 24 जुलै 2026 रोजी हवामान खात्याने 23 राज्यांना अलर्ट दिला आहे. वादळी वाऱ्यासह अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 26 जुलै पर्यंत देशात अनेक ठिकाणी पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. यामुळे 26 जुैल सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते अशी भिती देखील व्यक्त केली जात आहे.
26 जुलै पर्यंत वायव्य, मध्य, पूर्व आणि ईशान्य भारतात मान्सून अधिक सक्रिय राहील असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. यामुळे मुसळधार पाऊस पडेल. 24 जुलै रोजी कोकण आणि गोव्यात तसेच गुजरात, आग्नेय राजस्थान आणि मध्य महाराष्ट्रात अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
24 ते 29 जुलै दरम्यान हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पाऊस पडू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 27 ते 29 जुलै दरम्यान पूर्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाबमध्ये, 28 ते 29 जुलै दरम्यान पश्चिम उत्तर प्रदेशात तर, 24 ते 26 जुलै दरम्यान पूर्व राजस्थान आणि पश्चिम राजस्थानमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
पश्चिम मध्य प्रदेशात 24 ते 26 जुलै, छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेशात 24 ते 29 जुलै, विदर्भात 25 जुलै पर्यंत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
दक्षिण भारतासाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 24 ते 29 जुलै दरम्यान किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तामिळनाडू, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगणा यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. 29 जुलै दरम्यान कर्नाटक तसेच लक्षद्वीपला पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.