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धडकी भरवणारा पाऊस? महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, भारतातील 18 राज्यांना IMD चा अलर्ट

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (27 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ): महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कायन राहणार आहे. अनेक जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यासह भारतातील 18 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:00 PM IST
धडकी भरवणारा पाऊस? महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, भारतातील 18 राज्यांना IMD चा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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धडकी भरवणारा पाऊस? महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, भारतातील 18 राज्यांना IMD चा अलर्ट
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