/धडकी भरवणारा पाऊस? महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, भारतातील 18 राज्यांना IMD चा अलर्ट

27 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : संपूरण भारतात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 27 जुलै रोजी काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसा अलर्ट दिला आहे. अनेक राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस पडणार आहे. गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र आणि पश्चिम किनारपट्टीवर काही ठिकाणी अतिवृष्टी होऊ शकते. याशिवाय, हिमालयीन राज्यांमध्ये भूस्खलनासह पुराचा धोका आहे.
उत्तर कोकणातील काही भागांसह मध्य महाराष्ट्रातील घाट प्रदेशात काही भागात पावसाचा जोर दिसून येत आहे. या प्रदेशात शनिवारीही पावसाची नोंद झाली तर उर्वरित भागात पावसाचा जोर कमी होता. दरम्यान, आज कोकणातील रायगड, रत्नागिरी तसेच मध्य महाराष्ट्रातील सातारा घाट प्रदेशात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तसेच विदर्भात पुढील तीन दिवस वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
उत्तर भारतात जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पश्चिम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. या काळात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्येही पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे तापमान कमी होईल आणि लोकांना दमटपणापासून दिलासा मिळेल. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि सिक्कीममध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरासह संपूर्ण ईशान्य प्रदेशात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू राहू शकतो.
पश्चिम आणि मध्य भारतात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सून सक्रिय राहील. गुजरात, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी अतिवृष्टी ते प्रचंड मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. गोव्यासाठी यलो अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. जुलै अखेरपर्यंत महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षित असला तरी, स्थानिक पातळीवर मुसळधार पाऊस पडू शकतो. शेतकऱ्यांना आणि नद्यांच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांना विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.