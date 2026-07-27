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पाऊस आता रौद्ररुप दाखवणार? मुंबईसह महाराष्ट्रात भयानक पाऊस पडणार; 18 राज्यांना अलर्ट

India Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (28 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ): 18 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे. वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात अतिवृष्टी होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:50 PM IST
पाऊस आता रौद्ररुप दाखवणार? मुंबईसह महाराष्ट्रात भयानक पाऊस पडणार; 18 राज्यांना अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पाऊस आता रौद्ररुप दाखवणार? मुंबईसह महाराष्ट्रात भयानक पाऊस पडणार; 18 राज्यांना अलर्ट
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