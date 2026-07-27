/पाऊस आता रौद्ररुप दाखवणार? मुंबईसह महाराष्ट्रात भयानक पाऊस पडणार; 18 राज्यांना अलर्ट

28 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : देशभरात अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. मान्सून आता रौद्ररुप दाखवणार आहे . हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या, 28 जुलै रोजी मुंबईसह महाराष्ट्रात भयानक पाऊस पडणार आहे. 18 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. ताशी 85 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहेत.
पुढील 24 तास पूर्व भारतातील राज्यांसाठी कठीण असतील. शेतकऱ्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरामुळे कमी दाबाचा पट्ट तयार झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये हवामानात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. डोंगराळ राज्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांनीही सावधगिरी बाळगावी. काही राज्यांमध्ये भूस्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
अलर्ट असलेल्या राज्यांमध्ये मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वायव्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशाच्या किनारपट्टीवर तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. मध्य उत्तर प्रदेशच्या उत्तरेकडील भागांवर आणि लगतच्या परिसरावर चक्रीवादळी स्थिती कायम आहे.
मुंबईत समुद्राच्या उंच लाटा आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुण्यात मध्यम ते मुसळधार पावसामुळे घाट परिसरात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये जोरदार वादळ आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. नागपूरमध्ये मेघगर्जनेसह अधूनमधून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये मान्सून पूर्ण वेगाने वाहणार आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांसह देशातील 18 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 85 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारे वाहणार आहेत. डोंगराळ राज्यांमध्ये भूस्खलनाचा धोका आहे.