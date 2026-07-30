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महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; भारतातील 22 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट, महाभयानक पाऊस पडणार?

महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील 22 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे.  31 जुलैला  महाभयानक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:25 PM IST
महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; भारतातील 22 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट, महाभयानक पाऊस पडणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; भारतातील 22 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट, महाभयानक पाऊस पडणार?
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