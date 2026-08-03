/महाराष्ट्रातील 8 जिल्हे सोडून 19 जिल्ह्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; भारतातील 18 राज्यांत भयानक पाऊस पडणार?

4 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : महाराष्ट्रातील 8 जिल्हे सोडून 19 जिल्ह्यांना IMD ने मोटा अलर्ट दिला आहे. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रासह भारतातील 18 राज्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या दरम्यान, 70 च्या स्पीडने वारे वाहमार आहेत. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला हवामान खात्याकडून पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांत पावसाने थैमान घातले आहे. मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील नद्या आणि धरणे ओसंडून वाहत असून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले आहे.
दरम्यान, फेसाळणारे धबधबे रौद्ररूप धारण करत असल्यामुळे आणि पाण्याचा प्रवाह कमालीचा वाढल्यानं सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनानं पर्यटकांना धबधब्यांवर जाण्यास सक्त बंदी घातली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
पुणे आणि सातारा जिल्ह्याचा घाट परिसर तसेच कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरला पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यासह नाशिकला देखील इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भात देखील मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भात दमदार पाऊस पडत असताना मराठवाडा मात्र, कोरडाठाक आहे. मराठवाडा सोडून जळपास संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. असे असले तरी मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या 8 जिल्ह्यामध्ये अजिबात पाऊस पडणार नाही.