/महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना आणि भारतातील 25 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; पाऊस सर्वांची झोप उडवणार?

5 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : संपूर्ण देशभरात पाऊस चांगलाच सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले असून पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशातच पाऊस आता सर्वांचीच झोप उडवणार आहे. महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना आणि भारतातील 25 राज्यांना IMD ने मोठा अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया भारतात 5 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान कसे असेल.
संपूर्ण भारतात मान्सूनने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 5 ऑगस्ट रोजी हवामान कसे असेल याचा अंदाज जारी केला आहे. अनेक राज्यांना मुसळधार तसेच अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांत हवामानात भयानक बदल होणार आहेत.
उत्तर भारत, ईशान्य भारत, मध्य भारत, पश्चिम किनारपट्टी आणि दक्षिण भारताच्या मोठ्या भागांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आयएमडीनुसार, आसाम आणि मेघालयमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा जोर आणखी वाढू शकतो.
कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊसही होऊ शकतो.
6 ऑगस्ट पर्यंत महाराष्ट्रात 24 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. मुंबईसह संपूर्ण कोकणात मुसळधार पावसाचा अलर्ट आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, साताऱ्यात पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. विदर्भाला देखील अलर्ट देण्यात आला आहे. चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोलीत पावसचा यलो आणि ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.