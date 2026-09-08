/महाराष्ट्रात अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती, सलग 45 दिवस पाऊस गायब, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 21 राज्यांना IMD चा अलर्ट

9 सप्टेंबर उद्याचे हवामान : भारतातील मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्रात पावासाची अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये 45 दिवस पाऊस गायब आहे. मराठवाडाच नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाच्या छायेत आहेत. हवामान विभागाने भारतातील 21 राज्यांना अलर्ट जारी केला आहे. जाणून घेऊया 9 सप्टेंबर रोजी हवामान कसे असेल.
महाराष्ट्रात मान्सूनचे वारे कमकुवत झाले आहेत. यामुळ महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्याला मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आलेला नाही. मात्र, कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रतल घाट माथ्यावर अचानक पावसाचा जोर वाढू शकतो. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भासह मराठवाड्यात अत्यंत तुरळ पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट आहे. मराठवाड्यात हिंगोलीत अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. एकरी 20 ते 25 हजार रुपये मोडून, सावकाराचे आणि बँकेचे कर्ज काढून पेरणी केली होती. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न आणि वर्षाचा प्रपंच ज्या पिकांवर अवलंबून होता, ती सोयाबीन, कापूस आणि तुरीची पिके आज डोळ्यांदेखत जळून मातीमोल झाली आहेत. निसर्गाच्या या अवकृपेने शेतकऱ्याची सगळी स्वप्ने एका फटक्यात राखरांगोळी केली आहेत.
परिस्थिती एवढी भयावह आहे की, शेतात पीक तर उरले नाहीच, पण आता मुक्या जनावरांच्या पोटाचा प्रश्नही आ वासून उभा ठाकलाय. दावणीला बांधलेल्या बैलांना घालायला चारा नाही आणि पाजायला पाणी उरलेलं नाही. एरवी पोळ्याच्या आधी हिंगोलीचे बाजार बैलांच्या मोरखी, घुंगर माळांनी फुलून जायचे... पण यंदा बाजारपेठांमध्ये शंभर टक्के शुकशुकाट आहे. खिशात नाणे उरले नाही आणि पोटात अन्न नाही; त्यामुळे "बैलांना सजवायचं कशाने आणि पुरणपोळी भरवायची काय?" असा काळीज पिळवटणारा सवाल विचारत हिंगोलीच्या ईडोळी गावकऱ्यांनी यंदा 'पोळा सण' न साजरा करण्याचा अत्यंत वेदनादायी निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा आज पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली सापडलाय. हा प्रश्न फक्त एका वर्षाच्या पिकापुरता मर्यादित उरलेला नसून, बळीराजाच्या अस्तित्वाचा बनला आहे. शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतील अश्रू वाळण्याच्या आत प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवणे थांबवून तातडीने या जळलेल्या पिकांचे पंचनामे करणे गरजेचे आहे.
बंगालच्या उपसागरातून वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांचा सर्वाधिक परिणाम पूर्वेकडील राज्यांमध्ये जाणवेल, तसेच काही राज्यांमध्ये गारपिटीचीही शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांना पुढील 24 तासांसाठी सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. नैऋत्य उत्तर प्रदेश आणि आसपासच्या भागांवर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. 9 सप्टेंबर ते 11 सप्टेंबर दरम्यान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात, आसाम आणि महाराष्ट्र या राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.