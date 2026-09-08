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महाराष्ट्रात अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती, सलग 45 दिवस पाऊस गायब, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 21 राज्यांना IMD चा अलर्ट

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 9 ऑगस्ट सप्टेंबर उद्याचे हवामान ) : भारतीय मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्रात पाऊस अत्यंत चिंताजनक स्थितीत आहे. सलग 45 दिवस पाऊस गायब असल्याने मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:54 PM IST
महाराष्ट्रात अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती, सलग 45 दिवस पाऊस गायब, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट; 21 राज्यांना IMD चा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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