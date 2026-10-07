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मुंबई, पुणे, दिल्ली सह भारतातील 8 प्रमुख शहरांच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये खळबळ! 2026 मधील घर विक्रीची शॉकिंग आकडेवारी

भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये किंचितशी मंदी पहायला मिळत आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली सह भारतातील 8 प्रमुख शहरांमध्ये झालेल्या मालमत्ता विक्रीची आकडेवारी समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 07, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 09:16 PM IST
मुंबई, पुणे, दिल्ली सह भारतातील 8 प्रमुख शहरांच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये खळबळ! 2026 मधील घर विक्रीची शॉकिंग आकडेवारी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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