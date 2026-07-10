'शेतीमुळे भारताला सोने की चिडिया म्हणत नव्हते', मंगलप्रभात लोढांच्या विधानामुळे नवा वाद!

शेतीमुळे भारताला सोने की चिडिया म्हणत नव्हते,घरोघरी स्टार्ट अप मुळे भारत सोने की चिडिया म्हणायचे, असे विधान मंगलप्रभात लोढांनी हे विधान केलंय. लोढांच्या वक्तव्यानं वादाची शक्यता आहे. लोढांकडून सुरेश सोनींचा वक्तव्याचा दाखला देण्यात आलाय. भारतात शेती विकण पाप समजलं जायचं तरी भारताचा एक्स्पोर्ट मोठा होता, जीडीपी मोठा होता.
सभागृहात मुख्यमंत्री बघून घेण्याची भाषा करतायत. आज लोढा असं बोलतायत. हा देशी कृषीप्रधान आहे. शेतीतूनच औद्योगिक क्रांती झाली. हे सर्व शेतीतून तयार झालं. त्यावेळी शेतकरी स्वावलंबी होते. त्यावेळी समृद्धी होती हे नाकारुन चालणार नाही, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
मंगलप्रभात लोढांसारखे लोक मंत्री आहेत हे महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य आहे. हे आकालन बोलण्यापुरत राहत नाही. तर त्यांच्या धोरणातून दिसते. यातून शेतील दुय्यम मानसिकता दिसते. अशातूनच शेतकऱ्याच्या पत्नीला औताला बांधण्याची वेळ येते. मुख्यमंत्री स्वत:ला सुसंकृत समजतात. त्यांची शाळा घेतली पाहीजे. आणि त्यांना शेती समजून दिली पाहिजे, असे शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले.
मंगलप्रभात लोढा यांचं अज्ञान दिसून येते. आपला देश कृषीप्रधान आहे. देशातला शेतकरी मेहनत घेतं असल्याने देशातील जनता खाऊ शकते. नाहीतर तेलही आपल्यायाला आयात करावं लागतंय. धान्यही इम्पोर्ट कराव लागलं तर काय होईल? याचा विचार करा, असे रोहित पवार म्हणाले.
राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेल्या एका नव्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या पूर्वीच्या वादग्रस्त विधानांची चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय विरोधकांनी तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी त्यांच्या वक्तव्यांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतला असून, अनेक प्रसंगी त्यांना स्पष्टीकरणही द्यावे लागले आहे.मंगलप्रभात लोढा यांनी यापूर्वी मुंबईतील धार्मिक स्थळे, सांस्कृतिक परंपरा, शैक्षणिक विषय आणि सामाजिक प्रश्नांवर केलेल्या काही विधानांमुळे वाद निर्माण झाला होता. काही वक्तव्यांवर विरोधकांनी ती समाजात तेढ निर्माण करणारी असल्याचा आरोप केला, तर समर्थकांनी ती वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत त्यांचे समर्थन केले.राज्यातील शिक्षण, महिलांचे प्रश्न आणि सांस्कृतिक धोरणांबाबत त्यांनी केलेल्या काही टिप्पण्यांवरही राजकीय वातावरण तापले होते. विरोधी पक्षांनी अशा विधानांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप केला होता. काही प्रकरणांमध्ये सामाजिक माध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. दरम्यान, वाद वाढल्यानंतर मंगलप्रभात लोढा यांनी अनेकदा आपल्या वक्तव्यांचा विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. आपले विधान चुकीच्या संदर्भात सादर करण्यात आले असून कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या विधानांचा व्यापक परिणाम होत असल्याने अशा वक्तव्यांवर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे प्रत्येक नव्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्या वादग्रस्त विधानांची पुन्हा चर्चा सुरू होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.ट
मी असा काही बोललो नाही.स्टार्ट अप कार्यक्रम मी बोललो.आपला देश कृषी प्रधान होता आज पण होता उद्या पण आहे. मी म्हटलं की कृषी प्रधान असताना स्टार्टअप मुळे जीडीपी वाढला. भारत सोनिया की चिडियाँ का म्हणायचे की घराघरात स्टार्ट अप सुरु केलं होत.आमच्या विभागाचा प्रयत्न आहे शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत स्टार्टअप सुरू व्हायला पाहिजे. जितेंद्र आव्हाड मोठे नेते आहेत.त्यांच्याबद्दल मी काही कमेंट करणार नाही.आदित्य ठाकरे माझ्या व्यवसायाबद्दल बोलत असतील तर व्यवसाय आणि राजकारण मी कधी एकत्र केलं नाही.माझा व्यवसाय माझी मुलं सांभाळत आहेत आणि मी सहा टर्म आमदार म्हणून निवडून येतोय, असे लोढा म्हणाले.