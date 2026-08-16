/मुंबई पहिल्या तर पुणे चौथ्या स्थानावर; भारतातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांची नावं जाणून चकित व्हाल! दुसऱ्या, तिसऱ्या नंबरवर कोण?

भारतातील श्रीमंत कुटुंब : मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती आणि श्रीमंत कुटुंब मुंबईतच राहतात. हुरुन इंडिया रीच लिस्टने भारतातील सर्वात जास्त श्रीमंत कंपन्या असलेल्या शहरांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. मुंबई श्रीमंत कंपन्यांच्या देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील पुणे शहर चौथ्या क्रमांकावर आहे.
हुरुन इंडियाने सर्वात श्रीमंत कौटुंबिक व्यवसायांच्या यादी जाहीर केली. या यादीत मुंबईतील 119 कंपन्यांचा समावेश आहे. मागील वर्षाषी तुलना करता या यादीत आणखी 28 कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. या यादीत मुंबईच्या 95 कंपन्या असून, ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा चारने जास्त आहे. अंबानी कुटुंबाची रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनी या यादीत अग्रस्थानी आहे. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली 24 कंपन्याही आहेत. अशा एकूण, मुंबईत 119 कंपन्या आहेत.
सर्वात श्रीमंत अब्जाशीधांच्या यादीत दिल्ली एनसीआर दुसऱ्या स्थानावर आहे. हे शहर 58 कंपन्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नाडर कुटुंबाशी संलग्न असलेली एचसीएल टेक्नॉलॉजीज ही या प्रदेशातील अग्रगण्य कंपनी आहे. एनसीआरमध्ये 18 पहिल्या पिढीच्या कंपन्याही असून, त्यात भारती एअरटेल आघाडीवर आहे. दिल्लीत एकूण 76 श्रीमंत कंपन्यांचे श्रीमंत मालक राहतात.
भारतातील सर्वाधिक अब्जाधीश कोलकाता मध्ये राहतात. श्री सिमेंट ही शहरातील अग्रगण्य कंपनी आहे. यांच्या 26 कंपन्या आहेत. पुण्यात 20 कंपन्या आहेत, ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा एकने कमी असून, बजाज ग्रुप हे येथील प्रमुख नाव आहे. चेन्नईमध्ये 17 कंपन्या आहेत, तर बंगळूरुमध्ये 12 श्रीमंत कंपन्या आहेत.
चेन्नईमधील कंपन्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बदल झालेला नाही. चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी ही अग्रगण्य कंपनी राहिली. बंगळूरमध्ये दोन नवीन कंपन्या सामील झाल्या, ज्यात विप्रो यादीत अग्रस्थानी होती. अहमदाबाद आणि हैदराबाद या दोन्ही शहरांतील कंपन्या मुख्य यादीत नऊ होत्या, जी संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकने कमी आहे.
अहमदाबादमध्ये टॉरेंट ग्रुप आघाडीवर आहे. हैदराबादमधील सर्वात मोठी कंपनी डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आहे. तथापि, अहमदाबादमध्ये पहिल्या पिढीतील कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. येथे अशा नऊ कंपन्या असून, अदानी एंटरप्रायझेस आघाडीवर आहे.