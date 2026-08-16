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मुंबई पहिल्या तर पुणे चौथ्या स्थानावर; भारतातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांची नावं जाणून चकित व्हाल! दुसऱ्या, तिसऱ्या नंबरवर कोण?

भारतातील सर्वात जास्त श्रीमंत कंपन्या मुंबईत आहेत. या यादीत पुणे चौथ्या स्थानावर आहे.  भारतातील सर्वात जास्त श्रीमंत कंपन्या असलेली शहर कोणती जाणून घेऊया. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:19 PM IST
मुंबई पहिल्या तर पुणे चौथ्या स्थानावर; भारतातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांची नावं जाणून चकित व्हाल! दुसऱ्या, तिसऱ्या नंबरवर कोण?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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