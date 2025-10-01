2050 मध्ये शाळा कशा असतील? हार्वर्ड एक्सपर्टची भविष्यवाणी ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Indian education system in 2050: कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI येत्या काळात शिक्षण पद्धतीला पूर्णपणे नव्याने आकार देईल, असे हार्वर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ एज्युकेशनच्या तज्ज्ञांचे मत आहे. अॅस्कविथ एज्युकेशन फोरममध्ये मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर आणि AI विशेषज्ञ अँथिया रॉबर्ट्स यांनी याबद्दल माहिती दिली. पुढील 30 वर्षांत AI पारंपरिक शिकण्याच्या पद्धतींना बदलून विद्यार्थ्यांना अनोखे शिकण्याचे अनुभव देईल, असे ते म्हणाले. 2050 पर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे वेगळे दिसेल अशी भविष्यवाणी त्यांनी यावेळी केली.
2050 पर्यंत विद्यार्थ्यांना फक्त वाचन, लेखन, गणित आणि थोडक्यात कोडिंगसारखी मूलभूत गोष्टी शाळेत शिकाव्या लागतील. यानंतर शिक्षक मार्गदर्शक किंवा प्रशिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना आव्हानात्मक अॅक्टीव्हीटी आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देतील. पारंपरिक 10-15 वर्षांच्या शाळेला अर्थ राहणार नाही, असे मल्टिपल इंटेलिजन्स थिअरीचे जनक गार्डनर यांनी सांगितले.
AI मुळे अनुशासन, सर्जनशीलता आणि विश्लेषण सहज हाताळणे शक्य आहे. ज्यामुळे शिक्षणात ऐतिहासिक बदल घडणार आहे. असे असले तरी नैतिकता, आदर आणि मानवी मूल्ये AI कधीच बदलू शकत नाहीत, असे गार्डनर यांनी स्पष्ट केले. हा काळ शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा परिवर्तन काळ म्हणून ओळखला जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
जसे रॉबर्ट्स स्वतः GPT, जेमिनी सारख्या मॉडेल्ससोबत संवाद साधतात तसे विद्यार्थ्यांना AI सोबत सहकार्य करायला शिकावे लागेल. ते AI ला मार्गदर्शन करतील, असे हार्वर्ड लॉ स्कूलच्या प्रोफेसर आणि ड्रॅगनफ्लाय थिंकिंगच्या संस्थापक अँथिया रॉबर्ट्स यांनी सांगितले. चॅटजीपीटी वरील 10% संभाषणे शिकवणीशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे AI आधीच शिक्षणाचा भाग बनल्याचे प्रोफेसर मार्टिन वेस्ट यांनी नमूद केले.
AI ने कितीही बदल घडविले तरी आलोचनात्मक विचार, नैतिकता आणि परस्पर आदर यांसारखी मानवी गुणवत्ता कायम राहतील यावर तज्ज्ञांनी जोर दिला. रॉबर्ट्स यांनी शिक्षकांना AI च्या वापरात संतुलन राखण्याचा सल्ला दिला. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमता व शिकण्याच्या क्षमतांना बळकटी मिळेल. यामुळे फक्त काम सोपे करणार नाही. हा परिवर्तन मानवी+AI सहकार्यावर आधारित असेल, असेही ते म्हणाले.
