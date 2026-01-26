English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लाल वादळ धडकणार; भारतीय किसान सभेचा मोर्चा मुंबई जाम करणार?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 26, 2026, 08:47 PM IST
Bharatiya Kisan Morcha: लाल वादळानं मुंबईकडे कूच केलीय. आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. जेपी गावीत यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा निघाला आहे. दरम्यान सरकारकडून मोर्चेकरांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उद्या 27 मार्चला सरकारचं शिष्टमंडळ आणि मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळामध्ये मागण्यांवर चर्चा होणार आहे.

विविध मागण्यांसाठी लाल वादळानं मुंबईकडे कूच केलीय. माजी आमदार जे.पी गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय किसान सभेचा मोर्चा उद्या मुंबईत घुसणार आहे. त्यामुळे मुंबई जाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या मोर्चावर तोडगा निघावा यासाठी जे.पी गावीत आणि गिरीश महाजन यांच्यात चर्चा झालीय. मात्र, चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघाल्यानं मोर्चा मुंबईत धडकणार असा इशारा गावितांनी दिलाय.

वनजमिनीचे पट्टे, कर्जमाफी, हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचा मोर्चा नाशिकच्या पाथर्डी परिसरातून मुंबईकडे मार्गस्थ झालाय. मोर्च्यात हजारो आदिवासी शेतकरी सहभागी झालेत. मुंबई आग्रा रोडवरून लाल वादळ मुंबईकडे येतंय. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहे. 'लाल वादळा'मुळे नाशिक शहरात तीन तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. मोर्चा आणि रस्त्यावरील खोदकामांमुळे शहरातील वाहतुकीचा वेग मंदावला.

उद्या मोर्चेकरांचं एक शिष्टमंडळ मुंबईत चर्चेसाठी येणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय. शेतक-यांच्या अनेक मागण्या आहेत, त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याचं महाजनांनी सांगितलं. तसंच गरज पडल्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत देखील चर्चा करणार असल्याचं गिरीश महाजन म्हणालेत. पाच दिवसांपासून हे लाल वादळ मुंबईच्या दिशेनं निघालं आहे. आपल्या मागण्यांसाठी हे लाल वादळ उद्या मुंबईत धडकणार आहे. 

मोर्चेकरांच्या मागण्या कोणत्या?

वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मोर्चेकरांची मागणी

पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गातील सुमारे साडेबारा हजार पदांची भरती त्वरित करा

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी स्थानिकांना द्या, शिक्षणाचे खासगीकरण बंद करा

गिरीश महाजन आणि जेपी गावीत यांच्या आज झालेली चर्चा फिस्कटलीय. जोपर्यंत मागण्यांवर अंमलबजावणी केली जात नाही तोपर्यंत मोर्चा मागे घेणार नसल्याचा इशारा गावितांनी दिलाय. उद्या मोर्चेकरांचं एक शिष्टमंडळ आणि सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीतून तोडगा निघणार की लाल वादळ मुंबईत धडकणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

