English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Railway Rules: नातेवाईकांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडणं होणार अवघड, रेल्वेने घेतलाय कठोर निर्णय

Indian Railway Rules: 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 15, 2025, 10:35 PM IST
Railway Rules: नातेवाईकांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडणं होणार अवघड, रेल्वेने घेतलाय कठोर निर्णय
भारतीय रेल्वे

Indian Railway Rules: दिवाळी आणि छठ पूजेच्या सणासुदीच्या काळात रेल्वे स्थानकांवरील प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने कठोर पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), बांद्रा टर्मिनलसह इतर प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिटांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेने का घेतलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम रेल्वेची बंदी

पश्चिम रेल्वेने १५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत मुंबईतील बांद्रा टर्मिनल तसेच गुजरातमधील वापी, उधना आणि सूरत स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्री बंद करण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, सणांच्या काळात होणारी प्रचंड गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचं म्हटलंय. 

मध्य रेल्वेची कार्यवाही

मध्य रेल्वेनेही १६ ते २८ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी), ठाणे, कल्याण आणि पनवेल या स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्रीवर तात्पुरती बंदी जाहीर केली आहे. सणासुदीमुळे स्थानकांवर होणारी गर्दी आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेय. 

विशेष सवलत कोणाला?

रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी प्रवासी, दिव्यांग, लहान मुले किंवा महिलांच्या सहाय्यासाठी येणाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार प्लॅटफॉर्म टिकिटे दिली जाऊ शकतील. तसेच, कमी साक्षर किंवा विशेष काळजीची गरज असणाऱ्या प्रवाशांच्या सहाय्यकांनाही सवलत मिळणार आहे.

निर्णयामागील कारण काय? 

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बांद्रा टर्मिनलवर गाडीत चढण्याच्या घाईत झालेल्या चेंगराचेंगरीत नऊ प्रवासी जखमी झाले होते. यंदा अशा घटना टाळण्यासाठी रेल्वेने आधीच कठोर उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामुळे गर्दी नियंत्रणात राहील आणि प्रवास सुरक्षित होईल.

प्रवाशांवर काय परिणाम?

या निर्णयामुळे नातेवाईकांना प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडण्यासाठी येणे कठीण होईल, परंतु सुरक्षितता आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रवाशांनी सणासुदीच्या काळात स्थानकांवरील नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन रेल्वेने केले आहे.

FAQ

१. रेल्वेने प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्रीवर बंदी का घातली आहे?

दिवाळी आणि छठ पूजेच्या सणांदरम्यान रेल्वे स्थानकांवर होणारी प्रचंड गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतीय रेल्वेने प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्रीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. पश्चिम रेल्वेने १५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ आणि मध्य रेल्वेने १६ ते २८ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत मुंबईतील सीएसएमटी, बांद्रा टर्मिनल, दादर, एलटीटी, ठाणे, कल्याण, पनवेल तसेच गुजरातमधील वापी, उधना आणि सूरत स्थानकांवर ही बंदी लागू केली आहे.

२. कोणाला प्लॅटफॉर्म टिकिटाची सवलत मिळेल?

रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिक, आजारी प्रवासी, दिव्यांग, लहान मुले किंवा महिलांच्या सहाय्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार प्लॅटफॉर्म टिकिटे देण्याची मुभा दिली आहे. तसेच, कमी साक्षर किंवा विशेष काळजीची गरज असणाऱ्या प्रवाशांच्या सहाय्यकांनाही सवलत मिळेल. यामुळे विशेष गरजा असणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होणार नाहीत.

३. या बंदीचा उद्देश आणि परिणाम काय आहे?

या बंदीचा उद्देश स्थानकांवरील गर्दी कमी करून प्रवास सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित करणे आहे. गेल्या वर्षी बांद्रा टर्मिनलवर चेंगराचेंगरीत नऊ प्रवासी जखमी झाले होते, अशा घटना टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नातेवाईकांना प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडण्यासाठी येणे कठीण होईल, परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. प्रवाशांनी नियमांचे पालन करून रेल्वेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Indian railwayindian Railway platform ticketsfestivalbig decisionmarathi news

इतर बातम्या

विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला घेरलं, भविष्यात महाराष्ट्रात मोठ...

महाराष्ट्र बातम्या