Railway Rules: नातेवाईकांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडणं होणार अवघड, रेल्वेने घेतलाय कठोर निर्णय

Indian Railway Rules: दिवाळी आणि छठ पूजेच्या सणासुदीच्या काळात रेल्वे स्थानकांवरील प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने कठोर पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), बांद्रा टर्मिनलसह इतर प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिटांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेने का घेतलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
पश्चिम रेल्वेने १५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत मुंबईतील बांद्रा टर्मिनल तसेच गुजरातमधील वापी, उधना आणि सूरत स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्री बंद करण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, सणांच्या काळात होणारी प्रचंड गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचं म्हटलंय.
मध्य रेल्वेनेही १६ ते २८ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी), ठाणे, कल्याण आणि पनवेल या स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म टिकिट विक्रीवर तात्पुरती बंदी जाहीर केली आहे. सणासुदीमुळे स्थानकांवर होणारी गर्दी आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेय.
रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी प्रवासी, दिव्यांग, लहान मुले किंवा महिलांच्या सहाय्यासाठी येणाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार प्लॅटफॉर्म टिकिटे दिली जाऊ शकतील. तसेच, कमी साक्षर किंवा विशेष काळजीची गरज असणाऱ्या प्रवाशांच्या सहाय्यकांनाही सवलत मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बांद्रा टर्मिनलवर गाडीत चढण्याच्या घाईत झालेल्या चेंगराचेंगरीत नऊ प्रवासी जखमी झाले होते. यंदा अशा घटना टाळण्यासाठी रेल्वेने आधीच कठोर उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामुळे गर्दी नियंत्रणात राहील आणि प्रवास सुरक्षित होईल.
या निर्णयामुळे नातेवाईकांना प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मपर्यंत सोडण्यासाठी येणे कठीण होईल, परंतु सुरक्षितता आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रवाशांनी सणासुदीच्या काळात स्थानकांवरील नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन रेल्वेने केले आहे.
