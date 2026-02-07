English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रिती वेद | Updated: Feb 7, 2026, 02:34 PM IST
Railway News: होळीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासन सज्ज, मुंबईसह अनेक मार्गांवर स्पेशल ट्रेन

Holi Special: होळी जवळ येताच देशभरात रेल्वे प्रवासाची लगबग वाढू लागते. अनेकजण नोकरी-व्यवसायामुळे आपल्या गावापासून दूर राहतात आणि सणासाठी घरी जाण्याचा प्रयत्न करतात. या काळात तिकिटांची मोठी मागणी निर्माण होते आणि नियमित गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी होते. प्रवाशांना अडचण होऊ नये आणि प्रवास सोपा व्हावा यासाठी भारतीय रेल्वेने मोठी तयारी सुरू केली आहे. यंदा होळी सण लक्षात घेऊन विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. अतिरिक्त सेवा सुरू झाल्याने अनेकांना वेळेत घरी पोहोचणे शक्य होईल.

होळी 2026 साठी विशेष रेल्वेगाड्या
भारतीय रेल्वेने यावर्षी तब्बल 1,410 होळी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचे नियोजन केले आहे. सणाच्या काळात देशभरातून होणारी मोठी प्रवासी हालचाल लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आली आहे. अतिरिक्त गाड्यांमुळे गर्दी कमी होईल आणि तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल.

मध्य रेल्वेकडून देशातील विविध मार्गांवर 209 विशेष गाड्या धावणार आहेत. मुंबई – नागपूर, मुंबई – रत्नागिरी, मुंबई – चिपळूण अशा महत्त्वाच्या मार्गांचा यात समावेश असेल. या गाड्यांमध्ये वातानुकूलित, शयनयान तसेच सामान्य डबे असणार असून काही अनारक्षित सेवा देखील असतील. स्थानकांवर अतिरिक्त तिकीट खिडक्या सुरू करून प्रवाशांची सोय केली जाणार आहे. गाड्यांचे वेळापत्रक आणि थांबे लवकर जाहीर केले जातील.

पश्चिम रेल्वेचे नियोजन
वाढत्या मागणीचा विचार करून पश्चिम रेल्वेने 231 सुट्टीकालीन विशेष गाड्या जाहीर केल्या आहेत. या सेवा 1 ते 22 March 2026 दरम्यान चालतील. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तसेच उत्तर व पूर्व भारतातील शहरांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, कारण या मार्गांवर होळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रवास होतो.

हे ही वाचा: मालेगावात महापौर निवडणुकीनंतर मोठी दुर्घटना, मनपा सभागृहातील लिफ्ट अडकली आणि...

मोठ्या प्रमाणावर गर्दी अपेक्षित असल्याने प्रमुख स्थानकांवर सुरक्षा वाढवण्यात येणार आहे. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, उधना, सुरत, अहमदाबाद आदी ठिकाणी विशेष व्यवस्था केली जाईल. प्रतीक्षा क्षेत्रांमध्ये बसण्याची सोय, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रकाश व्यवस्था, पंखे आणि घोषणा प्रणाली उपलब्ध असतील.

सणासुदीचा आरामदायी प्रवास
विशेष गाड्यांमुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय मिळतील आणि सणासाठी प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होईल. रेल्वे प्रशासनाने सुविधा वाढवून सुरक्षित व सोयीस्कर प्रवासावर भर दिला आहे. त्यामुळे यंदाच्या होळीला अनेक कुटुंबे वेळेत आपल्या घरी पोहोचून सणाचा आनंद घेऊ शकतील.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

