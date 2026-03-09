लाखो प्रवाशांची रोज होतेय फसवणूक, 'रेल नीर' बाटलीबंद पाण्याबाबत मोठी अपटेड

Mumbai Local: मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांवर उन्हाळा वाढत असताना पिण्याच्या पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. प्रवाशांच्या या गरजेचा काही स्टॉलधारक गैरफायदा घेत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. चर्चगेट आणि महालक्ष्मी या गजबजलेल्या स्थानकांवर ‘रेल नीर’ या अधिकृत बाटलीबंद पाण्याची किंमत 14 रुपये असताना ती 20 रुपयांना विकली जात असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून पुढे आली आहे. दररोज हजारो प्रवासी या स्थानकांवरून प्रवास करत असल्याने हा प्रकार चर्चेचा विषय बनला आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याचे महत्त्व अधिक जाणवत असताना या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने ‘रेल नीर’ या ब्रँडच्या 1 लिटर बाटलीची अधिकृत किंमत 14 रुपये निश्चित केली आहे. मात्र काही स्टॉलधारक या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. चर्चगेट आणि महालक्ष्मी स्थानकांवरील काही स्टॉलवर प्रवाशांकडून 20 रुपये आकारले जात असल्याचे रविवारी उघड झाले.
प्रवाशांना घाई असते, ट्रेन पकडायची असते किंवा वाद टाळायचा असतो. त्यामुळे अनेकजण अतिरिक्त पैसे देऊन पाण्याची बाटली घेतात. काही प्रवाशांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी बहुतांश वेळा हा प्रकार दुर्लक्षित राहतो.
मुंबईत तापमान वाढत असल्याने थंड पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री वाढली आहे. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वे स्थानकांवरून प्रवास करत असल्यामुळे पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढते. अशा वेळी अधिकृत दरापेक्षा जास्त पैसे घेणे ही प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
काही प्रवाशांनी सांगितले की, स्टॉलवर दर लिहिलेला असतो; मात्र प्रत्यक्ष पैसे मागताना जास्त रक्कम सांगितली जाते. पाण्यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणे हे चुकीचे असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली.
पाणी हे जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. जसे अवयवदान एखाद्याला नवजीवन देऊ शकते, तसेच स्वच्छ आणि परवडणारे पिण्याचे पाणीही प्रवाशांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे अशा सेवांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारी आवश्यक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
काही प्रवासी संघटनांनी या प्रकाराकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. रेल्वे प्रशासनाने नियमित तपासणी करून नियमांचे पालन होत आहे का हे पाहणे गरजेचे असल्याचेही सांगितले जात आहे. स्थानकांवर योग्य दरात पाणी उपलब्ध राहिले तर प्रवाशांना दिलासा मिळेल आणि व्यवस्थेवरील विश्वासही टिकून राहील.