कोकणकरांना बाप्पा पावला! मुंबईहून सावंतवाडीसाठी नवी एक्स्प्रेस धावणार, 'या' 22 स्थानकांत थांबणार

कोकण रेल्वेवरची प्रचंड गर्दी, त्यामुळे प्रवाशांचे होणारे हाल आता कमी होण्याची चिन्हं आहेत. कारण मुंबई ते सावंतवाडीदरम्यान एक नवी एक्स्प्रेस लवकरच सुरु होणार आहे. ही गाडी उत्सवापुरती हंगामी न राहता कायमस्वरूपी आणि दररोज धावणार असल्याचं समोर येतेय. या निर्णयामुळे मुंबई-महामुंबईतल्या कोकणवासियांचा प्रवास आरामदायी होणार आहे. त्याचबरोबर कोकणच्या पर्यटनालाही नवी गती मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गणेशोत्सवापर्यंत ही गाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली आहे.
रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि सावंतवाडी रोड दरम्यान या नवीन नियमित एक्स्प्रेसला नुकतीच मंजुरी दिली. या 510 किलोमीटरच्या मार्गावर ही गाडी दररोज धावणार असून, सीएसएमटी ते सावंतवाडीसाठी गाडी क्रमांक 15087 आणि सावंतवाडी ते सीएसएमटीसाठी गाडी क्रमांक 15088 असेल.
दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या स्थानकांवर सीएसएमटी ते सावंतवाडी ट्रेन थांबेल.
मुंबई आणि मुंबई उपनगरीय परिसरातून (सीएसएमटी, दादर, एलटीटी, दिवा, पनवेल, वसई रोड) कोकण रेल्वे मार्गाने दररोज नियमितपणे धावणाऱ्या जवळपास 9 ते 10 प्रमुख मेल-एक्स्प्रेस आणि पॅसेंजर/मेमू गाड्या आहेत.
गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलेल्या 246 गणपती स्पेशल ट्रेनचे आरक्षण शनिवारपासून सुरू होत आहे. कोकणातील गणेशोत्सवासाठी मुंबई-ठाण्यातून जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांना दलालांच्या घुसखोरीमुळे नियमित ट्रेनचे तिकीट मिळत नाही. त्यामुळे या ट्रेन सोडल्या असून या विशेष ट्रेनचे बूकिंग 1 ते 3 ऑगस्टदरम्यान टप्प्याटप्प्याने खुले केले जाणार आहे. यावेळी 'कन्फर्म तिकीट' मिळवायचेच या निर्धाराने अनेक चाकरमान्यांनी शुक्रवारी आदल्या दिवशीच दादर, ठाणे, कल्याण यांसारख्या प्रमुख रेल्वे स्थानकांतील तिकीट खिडक्यांवर रांगा लावल्या आहेत.