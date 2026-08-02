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कोकणकरांना बाप्पा पावला! मुंबईहून सावंतवाडीसाठी नवी एक्स्प्रेस धावणार, 'या' 22 स्थानकांत थांबणार

कोकण रेल्वेवरील प्रचंड गर्दी आता कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या मार्गावर आता नवी एक्स्प्रेस धावणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:57 AM IST
कोकणकरांना बाप्पा पावला! मुंबईहून सावंतवाडीसाठी नवी एक्स्प्रेस धावणार, 'या' 22 स्थानकांत थांबणार
Image Credit: Indian Railways approves new daily Mumbai Sawantwadi Express train will stop at 22 stations

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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