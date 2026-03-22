English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Indian Railway : अनेक रेल्वेगाड्या बंद! महाराष्ट्रावर अन्याय? कोकणाला धक्का, रेल्वे मंत्रालयाचा ओघ उत्तर भारताकडे

Indian Railway : अनेक रेल्वेगाड्या बंद! महाराष्ट्रावर अन्याय? कोकणाला धक्का, रेल्वे मंत्रालयाचा ओघ उत्तर भारताकडे

Indian Railway Latest News : राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्या बंद, उत्तर भारतासाठी पायघड्या. रेल्वे मंत्रालयानं असा काय निर्णय घेतला, ज्यामुळं कोकणासह राज्यातील अनेक रेल्वे प्रवाशांवर होतोय थेट परिणाम. प्रवाशांनी आळवला नाराजीचा सूर.   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 09:02 AM IST
Indian Railway : अनेक रेल्वेगाड्या बंद! महाराष्ट्रावर अन्याय? कोकणाला धक्का, रेल्वे मंत्रालयाचा ओघ उत्तर भारताकडे
Indian Railways Zero Based Timetable Maharashtra konkan many trains Cancelled moved to north india latest update and detailed list

Indian Railway Latest News : भारतातील रेल्वे मंत्रालयानं आतापर्यंत देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये रेल्वेसुविधा पुरवत प्रवाशांना एक सोपी आणि सहज अशी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. मात्र आता याच रेल्वेचा अधिक ओघ उत्तर भारताकडे दिसत असून, महाराष्ट्रावर मात्र काहीसा अन्याय होताना दिसत असल्यानं प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. 

राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्या बंद 

रेल्वे विभागाच्या शून्य आधारित वेळापत्रक धोरणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्या बंद करण्यात आल्या आहेत, तर काही रेल्वेगाड्यांचे मार्ग अंशत: रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्या बंद केल्या असल्या तरी उत्तर भारतासाठी मात्र मुंबईतून रेल्वेगाड्या सोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रवाशांमधून नाराजीचा सूर आळवण्यात येत आहे. 

कोणत्या रेल्वेगाड्या बंद? 

दरम्यान, रेल्वे प्रशासनानं उत्तर भारतात जाणार्‍या विशेष रेल्वेगाड्यांच्या संख्येत वाढ केली असून सध्या इथं होळी आणि उन्हाळी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्यात येत आहेत. मात्र, तिथंही दुजाभाव आल्याचे दिसून येतो. राज्यातंर्गत रेल्वेगाड्या साप्ताहिक चालवण्यात येतील, तर उत्तर भारतात जाणार्‍या रेल्वेगाड्या दररोज, आठवड्यातून तीन ते चार वेळा चालवण्याचं नियोजन आता करण्यात आलं असून यानुसार सीएसएमटी ते मडगाव, एलटीटी ते मडगाव या रेल्वेगाड्या साप्ताहिक वेळापत्रकानुसार चालवण्यात येतील. तर सीएसएमटी ते गोरखपूर, एलटीटी ते दाणापूर या रेल्वेगाड्या दररोज चालवण्यात येतील. दादर ते गोरखपूर रेल्वे आठवड्यातून चार वेळा, दादर ते बलिया रेल्वे आठवड्यातून तीन वेळा चालवण्यात येतील. 

मुंबई-कोल्हापूर सह्याद्री एक्स्प्रेस, मनमाड-मुंबई गोदावरी एक्स्प्रेस, भुसावळ-मुंबई पॅसेंजर, पुणे-कर्जत-पनवेल पॅसेंजर, मुंबई-विजापूर पॅसेंजर, पुणे-पनवेल पॅसेंजर आणि पनवेल मार्गे धावणारी पुणे-भुसावळ एक्स्प्रेस दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर बंद करून दिवा-रत्नागिरी रेल्वेगाडी सुरू करण्यात आली असून, दादर ते गोरखपूर, दादर ते बलिया, एलटीटी ते सहरसा अमृत भारत, पनवेल ते अलिपूरद्वार अमृत भारत या रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. 

कोकणाला ठेंगा 

कोकण रेल्वेमार्गावर धावणारी आणि 2020 पूर्वी दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर हजारो प्रवाशांना सेवा देणारी रेल्वेगाडी पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीला रेल्वे विभागानं दणका दाखवत त्याऐवजी दादर-गोरखपूर कायमस्वरूपी रेल्वेगाडी सुरू करण्यात आली. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांना जोडणार्‍या राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्यांची प्रवाशांना आवश्यकता असून सर्वसामान्य प्रवाशांना या रेल्वेगाड्यांचा आधार असून, शैक्षणिक, व्यावसायिक, धार्मिक दृष्टिकोनातून राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्यांना महत्त्व असतानाच रेल्वेगाड्या थेट बंद करण्याच्या प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनावर प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. 

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

