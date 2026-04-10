  • Marathi News
  • युद्धाच्या झळा भारताच्या मसाले कंपन्यांपर्यंत, निर्यातीचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांची कोंडी

युद्धाच्या झळा भारताच्या मसाले कंपन्यांपर्यंत, निर्यातीचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांची कोंडी

Indian Spices Business Update: आखाती देशातला संघर्ष थांबला असला तरी त्याचे परिणाम सोसावे लागत आहेत. अन्नपदार्थांची चव वाढवणारे भारतीय मसाले मोठ्या प्रमाणात निर्यात व्हायचे. मात्र युद्धकाळात निर्यात थांबल्यानं या मसाले कंपन्यांना मोठा फटका बसलाय  

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 10, 2026, 07:33 PM IST
युद्धाच्या झळा भारताच्या मसाले कंपन्यांपर्यंत, निर्यातीचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांची कोंडी

हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे: उत्तम गुणवत्ता, सुगंध, चव यामुळे संपूर्ण जगभरात भारतीय मसाल्यांना मोठी मागणी आहे. मात्र अमेरिका इस्रायल आणि इराण संघर्षाचा थेट फटका भारतीय मसाला कंपन्यांना बसलाय. भारतात जवळपास साडेचार हजार कंपन्या रात्रंदिवस मसाले उत्पादित करतात. यातल्या 80 टक्के कंपन्यांचा डोलारा हा केवळ निर्यातीवर अवलंबून आहे. पण आज हेच निर्यातीचे दरवाजे युद्धामुळे बंद झाल्यानं व्यावसायिक कोंडीत सापडलेत. 

देशातल्या मसाले उद्योगाची सद्यस्थिती

भारतात मसाले निर्मिती करणाऱ्या जवळपास साडेचार हजार छोट्या-मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यात तीन हजार नोंदणीकृत कंपन्या तर दीड हजार कंपन्या नोंदणीविना आहेत. या कंपन्यांमधून सुमारे 80 टक्के मसाल्यांची निर्यात होते. आखातातले देश प्रमुख बाजारपेठ त्यामुळे तिथे सर्वाधिक 50% निर्यात आहे. निर्यात ठप्प झाल्यानं स्थानिक बाजारात कमी दरात मसाले विकण्याची वेळ आली आहे. मसाले पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या प्लास्टिकचाही मोठा तुटवडा निर्माण झाल्याने दर वाढ आहेत. 

पॅकिंगसाठीच्य आवश्यक प्लास्टिकचाही तुटवडा 

आखाती देशातल्या दुबई, सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये 50 टक्के माल जातो. पण युद्धामुळे जहाजांचे मार्ग रोखले गेलेत आणि मागणीही कमी झालीय. परिणामी, जो माल परदेशात जाणार होता, तो आता भारतातच पडून आहे. पॅकिंगसाठी लागणारं प्लास्टिक मिळेनासं झाल्यानं उत्पादन खर्च दुपटीने वाढलाय. 

युद्धाच्या झळा भारतीय उद्योगाला

छोटे-मोठे मसाले उद्योजक निर्यातीतून देशाला परकीय चलन मिळवून द्यायचे. पण आता व्यवसायच संकटात आलाय. युद्धाच्या झळा अनेक मैल दूर असलेल्या देशातल्या सामान्य माणसाच्या पोटाला आणि उद्योगाच्या कण्यालाही कशा बसतात, याचं हे जळजळीत उदाहरण आहे.

युद्धविरामाचा निर्णय

दरम्यान, आखाती देशातील युद्धामुळे भारतातील अनेक उद्योग ठप्प पडले आहेत. पण अमेरिका आणि इराणच्या युद्धविरामाच्या निर्णयामुळे हे युद्ध सध्या कवेळ काही काळासाठी थांबवले गेले आहे. पण ते पुन्हा कधीही सुरू होण्याची शक्यता आहे. या दिवसात उद्योगांना काही प्रमाणात चालना मिळेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

