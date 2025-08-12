'कोळंबी खाऊन करता येईल ट्रम्प यांच्या Tarrif War वर वार' नितेश राणेंनी सांगितला प्लान!

Nitesh Ranes advice: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लादले आहे. यामागे भारताचे रशियाकडून तेल खरेदीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे, विशेषतः कोळंबी निर्यात उद्योग गंभीर संकटात सापडला आहे. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 2.8 अब्ज डॉलर्सच्या कोळंबी निर्यात केल्या, तर 2025 मध्ये आतापर्यंत 500 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात झाली आहे. मात्र, टॅरिफमुळे निर्यातीत 2 अब्ज डॉलर्सचा व्यत्यय आला आहे, कारण शुल्क 16 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यानंतर भाजप नेते नितेश राणेंनी भारतीयांना काय आवाहन केले? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारतीयांनी कोळंबी खाण्याचे प्रमाण वाढवावे, जेणेकरून स्थानिक मागणी वाढेल आणि निर्यातदारांचे नुकसान कमी होईल. त्यांनी मत्स्य उत्पादकांना रडत न बसता पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याचा सल्ला दिला. राणे यांनी म्हटले की, ही परिस्थिती उत्पादकांसाठी संधी आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारत-अमेरिका व्यापारात तणाव वाढला आहे. भारत सरकारने हे शुल्क “अन्यायकारक आणि अनुचित” ठरवले असून, व्यापारी हितांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने ₹20,000 कोटींचे विशेष निर्यात प्रोत्साहन मिशन तयार केले आहे, जे सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. यात ट्रेड फायनान्स, ब्रँड इंडिया, ई-कॉमर्स हब यांचा समावेश आहे.
नितेश राणे यांनी नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्याचा सल्ला दिला असला, तरी यासाठी वेळ लागेल. भारताला अमेरिकेवर अवलंबित्व कमी करून नवीन देशांशी व्यापारी करार करावे लागतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टॅरिफमुळे भारताची निर्यात 40-50 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे कोळंबी उत्पादकांसह इतर क्षेत्रांतील उद्योगांना नवीन रणनीती आखाव्या लागतील.
टॅरिफमुळे कोळंबीच्या किमती वाढल्या असून, अमेरिकन बाजारपेठेत मागणी घटली आहे. वॉलमार्ट, क्रोगरसारख्या सुपरमार्केट चेनवर अवलंबून असलेल्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या सीफूड निर्यात बाजारपेठेला धोका निर्माण झाला आहे. निर्यातदारांनी ऑफर किमतीत दहापट कपात केली, तरी मागणी कमी होत आहे. आंध्र प्रदेशातील शेतकरी एसव्हीएल पाथी राजू यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) ने सरकारकडून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याच्या कारणास्तव 50% टॅरिफ लादले. यात प्रथम 25% शुल्क जुलै 2025 मध्ये लागू झाले, त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2025 रोजी आणखी 25% शुल्क जाहीर केले. हा निर्णय भारताच्या रशियन तेल खरेदीमुळे पाश्चिमात्य देशांच्या रशियाला अलग ठेवण्याच्या प्रयत्नांना बाधा आणत असल्याच्या आरोपावर आधारित आहे.
या टॅरिफमुळे कोळंबी निर्यात, कापड, रत्न आणि दागिने, चामडे, रासायनिक पदार्थ, यंत्रसामग्री आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः कोळंबी निर्यात उद्योगाला $2 अब्ज इतके नुकसान झाले आहे. याशिवाय, कापड ($10.3 अब्ज), रत्न आणि दागिने ($12 अब्ज), आणि रासायनिक पदार्थ ($2.7 अब्ज) यांच्यावरही गंभीर परिणाम झाला आहे.
कोळंबी निर्यात हा भारताचा अमेरिकेतील प्रमुख निर्यात उद्योग आहे, जो 2024 मध्ये $2.8 अब्ज आणि 2025 मध्ये $500 दशलक्ष इतका होता. 50% टॅरिफमुळे (16% वरून 60% पर्यंत) कोळंबीच्या किमती वाढल्या असून, अमेरिकन बाजारपेठेत मागणी 7-9% नी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, सीफूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) ने सरकारकडून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली आहे.