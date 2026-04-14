भारतातील पहिली एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक टीडीआर सिस्टीम मुंबईत; रिअल इस्टेट विकासाला गती मिळणार

वनिता कांबळे | Updated: Apr 14, 2026, 11:45 PM IST
BMC E-TDR System Maharashtra  : मुंबई महानगरपालिका आणि राज्याच्या नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील पहिले एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक टीडीआर व्यवहार मंच 15 एप्रिलपासून सुरू करण्यात येत आहे.   ही ई-टीडीआर प्रणाली बुधवारपासून पूर्णपणे कार्यान्वित होणार असून, हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर), राखीव भूखंड आणि मजला क्षेत्र निर्देशांकाशी संबंधित व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहेत. या मंचावर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

 सार्वजनिक कामांसाठी जसे की रस्ते, बागा किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केल्यास जमीनमालकांना आर्थिक मोबदल्याऐवजी विकास हक्क प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र स्वतःच्या प्रकल्पांसाठी वापरता येते किंवा खुल्या बाजारात विक्री करता येते.   नवीन प्रणालीमुळे नोंदणीकृत वापरकर्ते टीडीआर विक्रीसाठी नोंद करू शकतील तसेच ऑनलाईन बोली प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. प्राथमिक किंमत बोलीतून निश्चित होणार असली तरी अंतिम व्यवहारापूर्वी खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमध्ये चर्चा करण्याची मुभा असेल. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर डिजिटल पद्धतीने पैसे हस्तांतरित केले जातील आणि टीडीआरचे हक्क खरेदीदाराकडे वर्ग केले जातील. 

 प्रत्येक व्यवहारासाठी डिजिटल करारपत्र तयार केले जाणार असून, त्यामुळे कायदेशीर आणि नोंद ठेवता येणारी प्रक्रिया सुनिश्चित होणार आहे. या प्रणालीमध्ये केवायसी-आधारित नोंदणी, सुरक्षित बँकिंग प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषण यांचा समावेश असेल .  महापालिकेच्या मते, या उपक्रमामुळे टीडीआर बाजारातील पारदर्शकतेचा अभाव आणि खरेदीदार-विक्रेते यांची जुळवणी करण्यातील अडचणी दूर होतील. एकात्मिक डिजिटल मंचामुळे व्यवहार अधिक वेगवान होऊन शहरातील पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट विकासाला गती मिळणार आहे. तसेच लहान विकासक आणि वैयक्तिक भागधारकांनाही समान संधी उपलब्ध होणार आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

