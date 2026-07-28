भारतातील सर्वात महागडा टोलनाका महाराष्ट्रात, किती येतो खर्च? काय कारण? जाणून घ्या

देशभरात राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे जाळे वेगाने विस्तारत असताना काही मार्गांवर वाहनचालकांना तुलनेने जास्त टोल भरावा लागतो. या यादीत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) यांचा प्रमुख समावेश होतो. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, समुद्रावरील पूल, बोगदे, बहुपदरी रस्ते आणि देखभालीचा मोठा खर्च यामुळे या मार्गांवरील टोल दर इतर अनेक महामार्गांच्या तुलनेत अधिक आहेत. त्यामुळे प्रवासापूर्वी टोलची माहिती जाणून घेणे वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचे ठरते.
देशातील पहिला सहापदरी नियंत्रित प्रवेश असलेला द्रुतगती मार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर दररोज हजारो वाहनांची ये-जा असते. हा मार्ग वेगवान आणि सुरक्षित प्रवासासाठी प्रसिद्ध असला तरी येथे आकारला जाणारा टोल तुलनेने जास्त आहे. यामागे रस्त्याची नियमित देखभाल, बोगद्यांची सुरक्षा, आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली, सीसीटीव्ही देखरेख आणि आपत्कालीन सेवा यांसारख्या सुविधांवरील खर्च हे प्रमुख कारण मानले जाते.
मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा अटल सेतू हा भारतातील सर्वात लांब समुद्री पूल आहे. अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या पुलामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा प्रचंड बांधकाम खर्च आणि देखभालीसाठी लागणारा निधी लक्षात घेता येथेही तुलनेने अधिक टोल आकारला जातो. त्यामुळे अटल सेतूचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांनी प्रवासापूर्वी टोल दरांची माहिती तपासून नियोजन करणे आवश्यक आहे.
टोलचे दर केवळ रस्त्याच्या लांबीवर ठरत नाहीत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च, जमीन संपादन, पूल व बोगद्यांचे बांधकाम, वाहतूक घनता, देखभाल खर्च आणि संचालन यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार करून टोल निश्चित केला जातो. तसेच वाहनांचा प्रकारही महत्त्वाचा असतो. कार, बस, ट्रक आणि अवजड वाहनांसाठी वेगवेगळे टोल दर लागू असतात. सरकारकडून वेळोवेळी या दरांचा आढावा घेतला जातो.
देशभरात FASTag प्रणाली लागू झाल्यानंतर टोल प्लाझांवरील रोख व्यवहार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. वाहनचालकांना टोल प्लाझावर थांबण्याचा वेळ वाचतो आणि डिजिटल पद्धतीने शुल्क भरता येते. यामुळे इंधनाची बचत, वाहतूक कोंडी कमी होणे आणि टोल संकलनात पारदर्शकता वाढणे यासारखे फायदे मिळाले आहेत. त्यामुळे नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी FASTag सक्रिय ठेवणे आवश्यक आहे.
महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गाने प्रवास करताना टोलचा खर्च हा प्रवासाच्या एकूण खर्चाचा महत्त्वाचा भाग असतो. विशेषतः मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि अटल सेतूसारख्या मार्गांवर प्रवास करताना अद्ययावत टोल दर, पर्यायी मार्ग आणि सवलतींची माहिती आधीच तपासल्यास आर्थिक नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येते. तसेच अधिकृत टोल दरांवरच विश्वास ठेवावा आणि अफवा किंवा अप्रमाणित माहितीकडे दुर्लक्ष करावे.