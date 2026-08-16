'हिंदुस्थानाचा राष्ट्रध्वज भगवाच पाहिजे' म्हणज सांगलीत काढली पदयात्रा; संभाजी भिडे पुन्हा एकदा वादात

शिवप्रतिष्ठाण हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे उर्फ भिडे गुरुजी हे नेहमी त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं चर्चेत असतात. मात्र आता ते चर्चेत आले आहेत ते एका सोशल मीडियावरील पोस्टमुळं. या पोस्टरवर स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अखंड हिन्दुस्थानचे स्वप्न उराशी बाळगून ‘अखंड हिन्दुस्थानचा राष्ट्रध्वज म्हणून परम पवित्र भगवाच असला पाहिजे’ असं म्हणण्यात आलं आहे. तसंच, सांगलीत संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली धारकऱ्यांनी हातात भगवे झेंडे घेऊन ही रॅली काढली. यावर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी संभाजी भिडे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात मोठ्या प्रमाणात विविध राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानकडूनही पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या पदयात्रेत मोठ्या संख्येने धारकरी सहभागी झाले होते.
शिवप्रतिष्ठानकडुन सांगलीमध्ये हिंदवी स्वातंत्र्य दिन पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये संभाजी भिडे यांच्यासह शेकडो धारकरी सहभागी झाले होते. हातात भगवे ध्वज,भारत माता, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमा घेऊन शहरातल्या प्रमुख मार्गावरून ही रॅली काढण्यात आली.
या पदयात्रेवरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी संभाजी भिडे यांच्यावर टीका केली. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वंदे मातरमच्या कथित अवमानाबाबत कारवाईची भूमिका घेतली जाते, तर राष्ट्रध्वजाच्या कथित अवमानाबाबत वेगळी भूमिका का, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.
आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत सचिन सावंत म्हणाले, “स्वातंत्र्यादिनाच्या दिवशी मनोहर भिडे राष्ट्रध्वजाचा खुलेआम अपमान करतो. वंदेमातरमचा अपमान झाला तर शिक्षा आहे मग राष्ट्रध्वजाचा अवमान कसा खपवून घेतला जाऊ शकतो? 52 वर्षे आपल्या कार्यालयावर तिरंगा न फडकावणाऱ्यांना आता तिरंगा यात्रा काढावीशी वाटली. पण भिडेवर गुन्हा दाखल करणार का? हा आमचा मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न आहे. तशी आमची मागणी ही आहे,” असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाचं एक पोस्टर देखील व्हायरल होत असून, या पोस्टरवर स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अखंड हिन्दुस्थानचे स्वप्न उराशी बाळगून ‘अखंड हिन्दुस्थानचा राष्ट्रध्वज म्हणून परम पवित्र भगवाच असला पाहिजे’ हे जगाला ठणकावून सांगण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे हिंदवी स्वराज्य स्वातंत्र्यदिन पदयात्रा असा मजकूर आहे.