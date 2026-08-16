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'हिंदुस्थानाचा राष्ट्रध्वज भगवाच पाहिजे' म्हणज सांगलीत काढली पदयात्रा; संभाजी भिडे पुन्हा एकदा वादात

सांगली मध्ये शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्यावतीने 15 ऑगस्ट निमित्ताने हिंदवी स्वातंत्र्य दिन पदयात्रा काढण्यात आली आहे. संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली शहरातून धारकऱ्यांकडून हातात भगवे झेंडे घेऊन रॅली काढण्यात आली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:09 PM IST
'हिंदुस्थानाचा राष्ट्रध्वज भगवाच पाहिजे' म्हणज सांगलीत काढली पदयात्रा; संभाजी भिडे पुन्हा एकदा वादात
Image Credit: Bhide Guruji controversial poster

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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