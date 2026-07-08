Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /देशातील सर्वात श्रीमंत भिकारी? 40 वर्षे भीक मागून उभारली कोट्यावधींची संपत्ती, आकडा वाचून धक्का बसेल

देशातील सर्वात श्रीमंत भिकारी? 40 वर्षे भीक मागून उभारली कोट्यावधींची संपत्ती, आकडा वाचून धक्का बसेल

40 वर्षापासून मुंबईच्या रस्त्यावर भीक मागत असलेल्या भरत जैनची भारत मनोरंजक आयुष्याची कहाणी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून भीक मागत असलेल्या भरत जैन याने तब्बल 7.5 कोटींची निव्वळ संपत्ती तयार केली आहे. मग हा भिकारी कोण आहे त्याच्या नावावर ही संपत्ती एवढी कशी काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 08, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:01 PM IST
देशातील सर्वात श्रीमंत भिकारी? 40 वर्षे भीक मागून उभारली कोट्यावधींची संपत्ती, आकडा वाचून धक्का बसेल
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
देशातील सर्वात श्रीमंत भिकारी? 40 वर्षे भीक मागून उभारली कोट्यावधींची संपत्ती, आकडा वाचून धक्का बसेल
Bharat Jain3 min ago
2
sharad pawar25 min ago
3
india vs england1 hr ago
4
pune1 hr ago
5
Moshi1 hr ago