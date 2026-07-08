/देशातील सर्वात श्रीमंत भिकारी? 40 वर्षे भीक मागून उभारली कोट्यावधींची संपत्ती, आकडा वाचून धक्का बसेल

अनेक रस्त्यावर भिकारी भीक मागत असतात काही जणांकडे कधी कधी खायला देखील नसते. कधी लहान मुले असतात भीक मागत तर कधी महिला त्याच्या मुलाबाळांच्या आणि त्यांच्या पोटापाण्यासाठी ही त्याच्यावर परिस्थिती असते. पण आज तुम्हाला या लेखामध्ये एक खास भिकाऱ्याची कहाणी सांगणार आहोत. आजच्या या विशेष लेखामध्ये तुम्हाला तब्बल 7.5 कोटीं रुपयांच्या भिकाऱ्याची कहाणी तुम्हाला सांगणार आहोत. हो तुम्ही बरोबर वाचत आहात मुंबईच्या एका भिकाऱ्याने तब्बल भीक मागून कोट्यावधीची कमाई केली आहे. मग हा भिकारी कोण आहे त्याच्या नावावर ही संपत्ती एवढी कशी काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
40 वर्षापासून मुंबईच्या रस्त्यावर भीक मागत असलेल्या भरत जैनची भारत मनोरंजक आयुष्याची कहाणी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून भीक मागत असलेल्या भरत जैन याने तब्बल 7.5 कोटींची निव्वळ संपत्ती तयार केली आहे. आता भारत जैन हा मुंबईमधील फुटपाथवर काम करणाऱ्या सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक बनला आहे. या भिकाऱ्याबद्दल सांगायचे झाले तर हा सहसा छत्रपती शिवाजी टर्मिनस किंवा आझाद मैदानावर आढळतो, दिवसाचे 10 ते 12 तास काम करतो अशी वृतांनी माहिती दिली आहे. त्याच्या दिवसभरातील कमाईबद्दल सांगायचे झाले तर तो दिवसाला 2000 ते 2500 दरम्यान गोळा करतो आणि प्रत्येक महिन्याला तो सुमारे 75000 इतके कमावतो.
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त्याची महिन्याची कमाई ही अनेक पगारदार व्यावसायिक घरी घेऊन जाण्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. त्याच्याबद्दल तुम्ही ऐकून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल, मुंबईमध्ये भीक मागणारा भरत जैन याच्या नावावर मुंबईत सुमारे 1.4 कोटी रुपयांचे दोन फ्लॅट आहेत, एवढेच नाही तर ठाण्यामधील दोन दुकाने देखील त्याच्या मालकीची आहेत. ठाण्याच्या दुकानामधून त्याला दर महिन्याला 30000 रुपये भाडे येते. त्याच्या कुटुंबामध्ये पत्नी, दोन मुलगे, भाऊ आणि वडील यांच्यासह राहतात आणि त्यांची मुले आता त्यांचा स्वतःचा स्टेशनरी व्यवसाय चालवतात. त्याला त्याच्या कुटुंबाला भीक मागण्यास थांबवले आहे पण तो प्रत्येक वेळी नकार दिला आहे.
जेव्हा त्याला त्याचे कुटुंब भीक मागण्यासाठी थांबवते त्यावेळी तो म्हणतो की, "मला भीक मागायला आवडते आणि मला ते सोडायचे नाही, मी लोभी नाही. मी उदार आहे. मी मंदिरे आणि धर्मादाय संस्थांना देणगी देतो." मागील अनेक वर्षांपासून भारत जैन याची ही कहाणी ऑनलाइन प्रसारित केली जात आहे. सोशल मिडियावर एका अकाउंटवर भारत जैन यांच्यासंदर्भात माहिती शेअर करण्यात आली आहे यामध्ये अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया देखील समोर आल्या आहेत.