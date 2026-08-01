इंदोरीकर महाराजांनी सांगितला शिक्षणाचा प्रवास खास मुलाखतीत, वाचा सविस्तर

इंदोरीकर महाराजांची नुकतीच एक मुलाखत झी 24 तासवर प्रदर्शित झाली आहे, यामध्ये त्यांनी अनेक त्याच्या कला, त्याचबरोबर त्यांच्या विनोदी भजनाबद्दल सांगितले आहे. त्यांनी या खास मुलाखतीमध्ये त्यांच्या शिक्षणाबद्दल देखील अनेक खुलासे आणि किस्से सांगितले आहेत यासंदर्भात तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. इंदोरीकर महाराज यांनी त्यांच्या शिक्षणाबद्दल सांगताना म्हणाले की, माझं पहिली ते चौथी पर्यंतच शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इंदुरी येथे झालं. पाचवी ते दहावीच शिक्षण प्रवारा येथील विद्यालय इंदुरी या ठिकाणी झालं. अकरावी बारावीच कॉलेज संगनणेर महाविद्यालयामधून झाले असे इंदोरीकर महाराजांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले.
पुढे ते त्यांच्या शिक्षणाबद्दल सांगताना म्हणाले की, महाविद्यालयामध्ये एसवाय बीएससी माझ पीपी कॉलेज प्रवारानगरमध्ये झालं आणि टीवाय बीएससी परत संगमनेर महाविद्यालयात झालं बीएससीला केमिस्ट्री घेऊन मला क्लास पडला एक नंतर माझं बीएड गोखली एज्युकेशन सोसायटीच जे संगमनेरमधलं नामांकित बीएड कॉलेज आहे त्यामध्ये झालं आणि बीएडलाही मला क्लास मिळाला होता आणि त्यानंतर शिक्षण माझं पूर्ण झालं होतं. घरामध्ये असणारी परंपरा आमचे पंजोबा वारकरी आजोबा वारकरी वडील वारकरी आमच्या घरात परंपरा कीर्तनाची नाहीये पण वारकरी परंपरा आहे कीर्तनाची परंपरा नाहीये पण वारकरी परंपरा आहे आणि त्या वारकरी परंपरेच बाळ कडू आमच्याकडे लहानपणीच घरात पाडल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर मंदिरात जाणं हरिपाठ करणं ही आमची सवय होती.
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कुठे कीर्तन असलं तर कीर्तनाला जाणं आण ती गोडी रक्तात निर्माण झाल्यामुळे मनाला लागलेल्या गोडीवर ती ओड वारकरी होणं मग तिथून भजनाला जाणं हळूहळू मग भक्त संप्रदायातला परिवार वाढत गेला आणि परिवारवावात घालत गेल्यानंतर मग तिथून पुढे खरी आपल्याजवळ थोडसं ज्ञान आहे. आपल्याला थोडा परमार्थिक वसा आहे परंतु आपल्याकडून काहीतरी समाजाचं घडावं म्हणून कीर्तन एक परंपरा आपण का निवडली. असा प्रश्न जेव्हा विचारण्यात आला त्यावेळी इंदोरीकर महाराज म्हणाले की, त्याचं कारण अस आहे मी बीएससी बीएड झाल्यानंतर विना अनुदानीत शाळेला काही काळ नोकरी केली. बरो आदिवासी भागामध्ये पगार हा विषय नाही विना अनुदानीत शाळेचा अर्थच असा आहे फक्त नाव सर पगार नाही हे देखील त्याचे कारण होते.
नाव शिक्षक आहे पण त्याला पगार नाही आणि ज्याला पगार नाही ज्याचं नाव शिक्षक आहे तो विना अनुदानीचा शिक्षक आहे आणि अशा आयुष्यामध्ये गेल्यानंतर कुठेतरी खडतर जीवनामध्ये बर खडतर जीवनामध्ये कुठेतरी आपल्याला मार्ग सापडेल. आणि आपल्याकडून जर तुमचं विधिलिखितच असेल की तुमच्याकडून भगवंताची सेवाच घडावी असे त्यांनी ठरवले होते.