बीडमध्ये डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे बाळाचा गर्भातच मृत्यू

बीडच्या परळीमध्ये प्रसूतीसाठी आलेल्या एका महिलेवर परिचारिकेनं उपचार केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. तसंच डॉक्टरांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे बाळाचा आईच्या पोटातच मृत्यू झाल्याचा आरोप पीडित महिलेच्या कुटुंबानं केलाय.. नेमकं काय प्रकरण आहे.
महेंद्रकुमार मुधोळकर Zee 24 तास बीड : परळी शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे.. एका खासगी रूग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेवर परिचारिकेनं उपचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेला डॉक्टरांनी वेळ नसल्याचं सांगत तपासण्यास नकार दिला आणि परिचारिकेस तपासायला सांगितल्याचा आरोप पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांनी केला आहे, दरम्यान या घटनेत बाळाच गर्भातच मृत्यू झाला आहे. 19 तास भ्रूण पोटातच राहिल्यानं महिलेची प्रकृती देखील गंभीर झाल्याचा आरोप महिलेच्या पतीनं केला आहे.
घटना घडल्यानंतर पीडित कुटुंबाने जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सतीशकुमार साळुंखे यांच्याकडे थेट तक्रार दिली आहे. संबंधित रूग्णालयातील महिला डॉक्टरांनी कुटुंबीयांकडून जास्तीचे पैसे उकळण्यासाठी बाळाला 19 तास पोटात ठेवल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडून चौकशी समिती गठित करण्यात आलीय. अहवाल आल्यानंतर योग्य कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकानी दिली आहे.
तर या सर्व आरोपांनंतर संबंधित रूग्णालयाच्या डॉक्टरांनी देखील स्पष्टीकरण दिलं आहे. उपचारात कोणाताही हलगर्जिपणा केला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या घटनेत एका निष्पाप बाळाचा जीव गेला... आणि एका आईच्या मातृत्वावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. या प्रकरणात नेमका हलगर्जीपणा झाला की वैद्यकीय गुंतागुंत होती, याचा निर्णय चौकशी अहवालानंतर स्पष्ट होईल.