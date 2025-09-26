लाडकी बहीण योजनेत सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची घुसखोरी; तब्बल 8 हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतला योजनेता लाभ

Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचं याआधीही अनेक वेळा समोर आलंय. कुठे अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतलाय तर कुठे पुरुषांनी लाडकी बहिण योजनेवर डल्ला मारलाय.आता यात हद्द म्हणजे सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलंय. आणि थोड्या थोडक्या नाही तर तब्बल 8 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला मारलाय.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला या योजनेचा लाभ देण्यात आला. मात्र निवडुकीनंतर या योजनेला अनेक निकषही लावत अपात्र महिलांच्या नावांना कात्री लावण्यात आली. तर दुसरीकडे लाडकी बहिण योजना सुरू झाल्यापासूनच या योजनेत अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. सरकरट लाभ मिळत असल्याने अनेक अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला तर काही पुरूषांनीही या योजने अर्ज करत लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला मारला. आता तर सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेत घुसखोरी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. आणि हा आकडा थोडा थोडका नसुन तब्बल 8 हजारांच्या घरात आहे. अर्थ खात्याने संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 15 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिलेत.
'लाडकी'मध्ये सरकारी बहिणींची घुसखोरी
- लाडकी बहीण योजनेत 8 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची घुसखोरी
- झेडपी कर्मचारी, शिक्षक, इतर विभागातील महिला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश
- या महिलांनी मागील वर्षभरापासून 1500 रु. लाभ घेतला
- दोषी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून 15 कोटी रु. वसूल करणार
- दोषी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आणि पेन्शनमधून रक्कम वसूल करणार
- दोषी महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता
तर लाडकी बहीण योजनेत न बसणाऱ्या महिलांनी स्वतः यातून बाहेर पडावं आणि ज्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई करावी याचा निर्णय सरकार लवकरच घेऊल असं अन्न आणि नागरि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.
तर लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करायची या संदर्भातला निर्णय मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार घेईल असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीह कारवाईचे संकेत दिलेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेचा सरसकट लाभ देण्यात आल्यानं अनेकांनी यामध्ये हात धुवून घेतले. त्यात सरकारी महिला कर्मचारीही मागे राहिल्या नाहीत. मात्र आता त्यांचीही घुसखोरी बाहेर आलीय. त्यामुळे त्यांच्या पगारातून लाडकीच्या लाभाचे पैसे तर वसूल केले जाणार आहेतच. शिवाय त्यांच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगाही उगारला जाण्याची शक्यात.