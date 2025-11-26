English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
500 रुपये किलो दर... रोजच्या वापरातील 'या' भाजीने टोमॅटो, कांद्यालाही हरवलं; तुटवडा निर्माण होणार

Inflation of Vegetable Rates: आतापर्यंत तुम्ही कांदा, टोमॅटोचे दर वाढल्याच्या बातम्या वाचल्या असतील. मात्र या दोघांचाही विक्रम दैनंदिन वापरातील एका भाजीने मोडला आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 26, 2025, 07:51 AM IST
हे दर धडकी भरवणार आहेत (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Inflation of Vegetable Rates: संपूर्ण राज्यात शेवगा शेंगांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 200 ते 300 रुपये प्रतिकिलो असा विक्रमी दर मिळत आहे. किरकोळ बाजारात शेवगा 500 रुपयांवर पोहोचला आहे. पुढील महिनाभर तुटवडा राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बाजारात एकही शेंग आली नाही

शेवग्याच्या शेंगा आरोग्यासाठी लाभदायक असल्यामुळे त्याची मागणी वाढत आहे. परंतु, अवकाळी पावसामुळे शेवगा शेंगांचे उत्पन्न ठप्प झाले आहे. परराज्यातूनही अत्यंत कमी आवक सुरू आहे. मुंबई बाजार समितीमध्ये प्रतिदिन 60 ते 100 टन शेवगा शेंगांची विक्री होत असते. परंतु, काही दिवसांपासून सरासरी 8 ते 10 टनच आवक होत आहे.

मंगळवारी एक किलोही आवक झालेली नाही. जुलैमध्ये घाऊक बाजारात शेवगा शेंग 20 ते 30 रुपये किलो दराने विकली जात होती. आता हेच दर 200 ते 300 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. अनेक मार्केटमधून शेवगा गायब झाला आहे. मोजक्या मार्केटमध्येच शेवगा उपलब्ध असून, किरकोळमध्ये 500 रुपये किलो दराने विक्री होत आहे.

भाजी मार्केटचे संचालक काय म्हणाले? कधी पर्यंत राहणार तुटवडा?

भाजीमधून शेवगा गायब झाला आहे. याशिवाय इडली, डोशाच्या सांबरमधूनही शेवग्याचा वापर थांबला आहे. शेवगा सूपही बंद झाले आहे. पुढील जवळपास एक महिना तुटवडा कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजी मार्केटचे संचालक शंकर पिंगळे यांनी शेवग्याच्या वाढलेल्या दरांबद्दल भाष्य केलं. राज्यातील शेवग्याचे उत्पादन थांबले आहे. बाजार समितीमध्येही तुरळक आवक होत असल्यामुळे बाजारभाव वाढले आहेत. पुढील काही दिवस तुटवडा कायम राहण्याची शक्यता आहे, असं पिंगळे म्हणाले.

किरकोळ बाजारातील दर

50 ते 70 रुपये ऑक्टोबर
60 ते 100 रुपये सप्टेंबर
30 ते 40 रुपये ऑगस्ट
20 ते 30 रुपये जुलै
200 ते 300 रुपये नोव्हेंबर
60 ते 100 रुपये जून

एपीएमसीमधील शेवग्याचे प्रतिकिलो दर

40 ते 70 रुपये जानेवारी
30 ते 50 रुपये फेब्रुवारी
14 ते 28 रुपये मार्च
14 ते 24 रुपये एप्रिल
30 ते 50 रुपये मे

कुठे-कुठे होते उत्पादन ?

सांगली, सोलापूर, नाशिक, सातारा, पालघर जिल्ह्यांमध्ये शेवगा शेंगांचे उत्पादन घेतले जाते. रायगड जिल्ह्यामध्येही काही ठिकाणी शेवगा उत्पादन घेतले जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

