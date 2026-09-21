/डोक्यावर चपला ठेवून उठाबशा, राज ठाकरेंच्या फोटोसमोर लोटांगण; मनसे कार्यकर्त्यांनी इन्फ्लुएन्सर महेश मोटेचं तोंड केलं काळं, नेमकं असं काय बोलला?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या रील स्टारला पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काळे फासले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे हडपसर उपविभाग अध्यक्ष शुभम जगदाळे यांच्याकडून रील स्टार महेश मोटे याच्या तोंडाला काळे फासण्यात आले. राज ठाकरे यांच्याबद्दल महेश मोटे याने रीलमध्ये अश्लील टिप्पणी केल्याचा मनसेचा आरोप आहे. शुभम जगदाळे यांच्या मनसे संपर्क कार्यालयात महेश मोटे याने माफी मागितली. महेश मोटे याच्या तोंडाला काळे लावत माफी मागायला लावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी अद्याप पोलिसांत कोणतीही तक्रार दाखल नाही.
महेश मोटे याने मिशी काढल्याने त्याच्यावर होणाऱ्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवर भाष्य करताना राज ठाकरेंचा उल्लेख केला होता. यानंतर मनसैनिक त्याच्या शोधात होते. इन्फ्लुएन्सर महेश मोटे याला मनसे कार्यकर्त्यांनी पकडले आणि राज ठाकरे यांच्या फोटोसमोर साष्टांग नमस्कार करायला भाग पाडले. एवढेच नाही तर, तर मनसे नेत्यांनी त्याच्या चेहऱ्यावर काळी शाई फासली, डोक्यावर चपला ठेवून त्याला उठाबशा काढायला लावल्या आणि त्यानंतर माफीचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास भाग पाडले. मनसे नेत्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, महेश मोटे रडत-रडत आपल्या रीलबद्दल माफी मागताना दिसत आहे.
हात जोडून त्याने राज ठाकरे आणि मनसे कार्यकर्त्यांची बिनशर्त माफी मागितली आणि आपल्याला यापुढे त्रास न देण्याची विनंती केली. "मी अनावधानाने राज साहेबांबद्दल काहीतरी चुकीचे बोललो आणि शुभम दादा व इतर मनसे पदाधिकाऱ्यांबद्दलही चुकीचे भाष्य केले. आज मला माझ्या चुकीबद्दल मनापासून पश्चाताप होत आहे. या 'रील'मुळेच मी या कठीण परिस्थितीत सापडलो आहे. मी मनसे पक्ष आणि तुम्हा सर्वांची मनापासून माफी मागतो. कोणाच्याही नादी लागा, पण यांच्या लागू नका," असे तो व्हिडीओत म्हणाला आहे.
Pune, Maharashtra: On Marathi social media influencer Mahesh Mote's objectionable statement on MNS president Raj Thackeray, Shubham Jagdale, Sub-Division President of the Hadapsar Assembly Constituency, says, "Our leader has already told us earlier to approach with folded hands.… pic.twitter.com/kWR9q6kwik— IANS (@ians_india) September 21, 2026
हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील मनसेचे उप-विभाग अध्यक्ष शुभम जगदाळे यांनी आरोप केला की, महेश मोटे याने सुमारे 15 दिवसांपूर्वी पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याबद्दल अत्यंत अपमानास्पद भाषेचा वापर केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोटे गेल्या 15-20 दिवसांपासून केरळमध्ये होता. तो पुण्यात परतल्याची आणि कात्रज परिसरात असल्याची कुणकुण लागताच मनसे कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळ गाठले, त्याला कात्रजमधील एका उद्यानात पकडले आणि मनसेच्या जनसंपर्क कार्यालयात आणले.
Pune: ‘Reel Star’ Mahesh Mote Smeared With Black Ink— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) September 21, 2026
‘Reel star’ Mahesh Mote was allegedly smeared with black ink in Pune over an obscene comment he reportedly made about Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray in a social media reel.
The incident was allegedly… pic.twitter.com/UehpkzE8sW
या घटनेची सविस्तर माहिती देताना शुभम जगदाळे यांनी सांगितले की, कार्यालयात आणल्यावर मोटेची 'महाप्रसाद' देण्यात आल्याचं म्हटलं. राज ठाकरे यांचा अपमान करणाऱ्या कोणाचीही अशीच अवस्था केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
"आम्ही त्याला आमच्या कार्यालयात आणले, आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेसमोर त्याला खाली झोपवले आणि माफी मागण्यास भाग पाडले. अगदी मनसेच्या शैलीत, आम्ही त्याला आमच्या भाषेत चोख प्रत्युत्तर दिले, ज्याला तुम्ही 'महाप्रसाद' असेही म्हणू शकता. जर कोणी राजसाहेब ठाकरे यांच्या विरोधात अशी विधाने केली, तर मनसे नक्कीच अशाच प्रकारे प्रत्युत्तर देईल," असे मनसे नेत्याने सांगितले.