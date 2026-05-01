सोशल मीडियावर #inframandevabhau होतोय ट्रेंड; देवेंद्र फडणवीसांचा 'इंफ्रा मॅन' म्हणून गौरव

Devendra Fadnavis Trending on Social Media:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरात पायाभूत सुविधांचं जाळं उभं केलं असल्यानेच त्यांना इंफ्रा मॅन म्हटलं जात असून, हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 1, 2026, 03:47 PM IST
Devendra Fadnavis Trending on Social Media:  मुंबई-पुणे प्रवास आणखी वेगवान करणाऱ्या कनेक्टिंग लिंकचं उद्धाटन झालं आहे. महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणारा कनेक्टिंग लिक हा एक अभियांत्रिकी चमत्कार असल्याचं म्हटलं आहे. कनेक्टिंग लिंकची गिनीज बूकमध्येही नोंद झाली आहे. यानंतर सोशल मीडियावर #inframandevabhau हा हॅशटॅग प्रचंड चर्चेत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरात पायाभूत सुविधांचं जाळं उभं केलं असल्यानेच त्यांना इंफ्रा मॅन म्हटलं जात असून, हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे. 

#inframandevabhau सोशल मीडियावर ट्रेंड का होतोय?

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी उलाढाला पाहायला मिळत आहे. या महामार्गामुळे मुंबई-नागपूर अंतर कमी झालं असून, व्यापार आणि दळणवळणाला गती मिळाली आहे. मुंबईसह पुणे, नागपूर, नवी मुंबईत मेट्रोचं जाळं विस्तारण्यात त्यांनी मोलाचा वाटा उचलला आहे. देशातील सर्वात लांब सागरी पूल अटल सेतुमुळे मुंबई-नवी मुंबईतील अंतर मिनिटांवर आलं आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रील यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट केला आहे. त्यामुळेच सोशल मीडियावर हॅशटॅग inframandevabhau ट्रेंड होत आहे. 

हे ही वाचा

'आधी 'अमृतांजन बाम' लावावा लागत होता, आता 'टायगर बाम' उपाय केलाय;' एकनाथ शिंदेंचं 'कनेक्टिंग लिंक' उद्घाटनादरम्यान विधान

 

कनेक्टिंग लिंकची गिनीज बुकमध्ये नोंद

यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मुंबई आणि पुणे यांच्यादरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पातील बोगद्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. या बोगद्याला जगातील सर्वात रुंदीच्या बोगद्याचा मान मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उभारणी केलेला हा बोगदा तब्बल 23.5 मीटर रुंदीचा आहे. 

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविषयी

6695 कोटी प्रकल्पाचा खर्च

13.3 किमी मार्गाची लांबी

मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने होणार कमी

प्रवासाच्या वेळेत सुमारे 25 मिनिटे होणार बचत

मुंबई ते पुण्यादरम्यान यशवंतराव चव्हाण महामार्गावर सध्या खंडाळा घाटात अनेकदा वाहतूककोंडी होते. त्यावर पर्याय म्हणून खोपोली एक्झिटपासून ते लोणावळ्याच्या कुसगावपर्यंत (सिंहगड कॉलेज) 13.3 किमी लांबीचा मार्ग उभारला असून, त्यात दोन बोगदे आहेत. त्यातील सर्वात मोठ्या बोगद्याची लांबी 8.87 किलोमीटर असून, दुसरा बोगदा 1.68 किमी लांबीचा आहे. या प्रत्येक दिशेच्या बोगद्यात वाहतुकीसाठी चार मार्गिका, तसेच एक सर्व्हिस लेन अशा पाच मार्गिका उभारण्यात आल्या आहेत.

एवढ्या रुंदीचा बोगदा तयार करताना माती ढासळण्याची भीती असते. त्यामुळे सहसा १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे बोगदे खणले जात नाहीत. मात्र, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील वाहतूक पाहता 23.5 मीटर रुंदीचा बोगदा तयार केला आहे तसेच बोगद्यातील अंतर्गत सुरक्षेची कामे केल्यानंतर त्याची रुंदी साधारणपणे 22.33 मीटर एवढी आहे.

मिसिंग लिंक प्रकल्पात 22.33  मीटर रुंदीचा बोगदा तयार करण्यात आला आहे. जगातील हा सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा ठरला असून, त्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे अशी माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी दिली आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Crime News : 7 वर्षांचा संसार, 3 बॉयफ्रेंड अन् Instagram अश...

भारत