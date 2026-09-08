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1 तासाचं अंतर 10 मिनिटांवर, 30 KM ऐवजी 6.5 KM चा सरळ प्रवास; ठाणेकरांसाठी ₹1551 कोटींचं Gift

2024 पासून काम सुरु असलेल्या या प्रोजेक्टमधील 25 टक्के काम पूर्ण झालं असून सध्या दोन्ही बाजूने जोरदार काम सुरु आहे. नेमका याचा फायदा कोणाला आणि कसा होणार आहे जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:37 AM IST
1 तासाचं अंतर 10 मिनिटांवर, 30 KM ऐवजी 6.5 KM चा सरळ प्रवास; ठाणेकरांसाठी ₹1551 कोटींचं Gift
Image Credit: या प्रोजेक्टचं 25 टक्के काम पूर्ण झालंय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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