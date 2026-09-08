1 तासाचं अंतर 10 मिनिटांवर, 30 KM ऐवजी 6.5 KM चा सरळ प्रवास; ठाणेकरांसाठी ₹1551 कोटींचं Gift

ठाणे ते भिवंडी आणि वसईदरम्यानचा प्रवास अधिक जलद होणार आहे. कायम वर्दळीचा रस्ता असलेल्या घोडबंदर रोडवरील गायमुख ते पायेगावदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या खाडीपुलाचे काम वेगाने सुरू असून या पुलासाठी खाडीमध्ये करण्यात येणाऱ्या पायलिंगचे 95 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचे सुमारे 25 टक्के काम पूर्ण झाले असून, पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर गायमुख ते पायेगावचा सुमारे 30 किलोमीटरचा वळसा म्हणजेच तासभराचा प्रवास अवघ्या 5 ते 10 मिनिटांत होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून म्हणजेच एमएमआरडीएकडून हा साडेसहा किलोमीटर लांबीचा खाडीपूल उभारला जात आहे. सध्या गायमुखहून पायेगावकडे जाण्यासाठी घोडबंदरजवळील घाटमार्गाचा वापर करावा लागतो. या मार्गावर अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ असल्याने अनेकदा वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. नव्या पुलामुळे हा घाटमार्ग टाळून थेट मार्ग उपलब्ध होणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे, ठाणे किनारी मार्ग, विरार-अलिबाग बहुविध वाहतूक मार्गिका, दिवा-वसई रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग 48 आणि अंजूर-चिंचोटी रस्ता या महत्त्वाच्या मार्गाशी जोडणी सुधारण्यास या प्रकल्पाची मदत होणार आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
गायमुख आणि पायेगाव थेट रस्ता नसल्याने वाहनांना सुमारे 30 किलोमीटरचा वळसा घ्यावा लागतो. त्यामुळे प्रवासासाठी किमान एक तास लागतो. नवीन पूल सुरू झाल्यानंतर हा वळसा वाचणार असून गायमुखहून चिंचोटी आणि पायेगावला थेट जाता येणार आहे. हा पूल घोडबंदर घाटावरील कोंडी कमी करून ठाणे, भिवंडी आणि वसई परिसरातील वाहतुकीला दिलासा देणार आहे.
गायमुख आणि पायेगाव या दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी काम सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुलाच्या कामाचे कंत्राट अशोका बिल्डकॉन कंपनीला दिले असून ऑक्टोबर 2024 पासून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली आहे.
गायमुख-पायेगाव पूल प्रकल्पाचा मूळ अंदाजित खर्च सुमारे 929 कोटी रुपये इतका होता. 2026-27 च्या एमएमआरडीए अर्थसंकल्पात या पुलासाठी 682.10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी 2014 रोजी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेडला कंत्राट सुमारे 975 ते 991 कोटी रुपयांना देण्यात आलं. काही अलीकडच्या बातम्यांमध्ये एकूण प्रकल्प खर्च 1551.18 कोटी रुपयांचा उल्लेख आहे. यात अतिरिक्त कामे किंवा सुधारित अंदाज समाविष्ट असू शकतो.
एकूण प्रकल्पाची लांबी : 6.5 किमी
पुलाची प्रत्यक्ष लांबी : 4.47 किमी
पायलिंग: 95 टक्क्यांहून अधिक
25% एकूण प्रकल्पाचे काम