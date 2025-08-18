English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी Good News! लोकल ट्रेन सुसाट... ना उशीरा धावणार, ना गर्दी होणार; असा आहे 15000 कोटींचा मेगा प्लॅन

Mumbai Local Infrastructure Updates: या नवीन प्रकल्पांमुळे पनवेल, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याणकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 18, 2025, 10:28 AM IST
नव्या प्रकल्पामध्ये काही उन्नत मार्गांचाही समावेश (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Local Train Infrastructure Updates: मुंबईतील प्रवाशांचा विचार करुन मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमार्गापासून लांब पल्ल्याच्या गाड्या स्वतंत्र चालविण्याच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यात नवीन मार्गिका उभारण्याचा आराखडा असून, 'एमयूटीपी-3 ब' अंतर्गत 15 हजार कोटींचा निधी मागविण्यात आला आहे. राज्य सरकार या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून असून, काही महिन्यांत याला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नवीन प्रकल्पांमुळे पनवेल, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याणकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे.

'एमयूटीपी-3 ब'चा मुख्य उद्देश काय?

मुंबईतील मुख्य व उपनगरीय मार्ग पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे उपनगरीय लोकल सेवा अधिक सुरळीत व नियमित चालवता येतील. सध्या पनवेल-वसई मार्ग लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसोबतच मेमू सेवांसाठी वापरला जातो. प्रस्तावित नवीन मार्ग मात्र केवळ उपनगरीय गाड्यांसाठी असणार आहे. याशिवाय वसई-विरार व वसई-बोरिवली दिशांना प्रत्येकी एक असे उन्नत उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भविष्यात पनवेलवरून ठाणे-दिवामार्गे विरार-अंधेरीपर्यंत लोकल गाड्या धावणे शक्य होईल. प्रस्तावित मार्गिका नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व पनवेल रेल्वे टर्मिनसशीही जोडल्या जाण्याची शक्यता आहे.

लोकल सेवेवचा वेग वाढण्यास मदत

नवीन मार्गिकांमुळे लोकलच्या वेळापत्रकामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय मेल आणि लोकल मार्गिका स्वतंत्र झाल्यावर लोकलच्या सेवा वाढवण्यास मदत होणार आहे. यामुळे महामुंबईकरांचा प्रवास आणखी वेगवान आणि सुखकर होणार आहे.

असे असणार नवीन मार्ग

कल्याण-कसारा व कल्याण-कर्जतदरम्यान नवीन कॉरिडॉर, विद्यमान मार्गाचे चौपदरीकरण.

आसनगाव-कसारा आणि बदलापूर-कर्जत मार्गावर स्वतंत्र दुहेरी मार्गिका.

पनवेल आणि वसईदरम्यान 60 कि.मी. लांबीची नवीन उपनगरीय मार्गिका.

FAQ

पनवेल-वसई मार्गाचे वैशिष्ट्य काय आहे?
सध्या पनवेल-वसई मार्ग लांब पल्ल्याच्या आणि मेमू गाड्यांसाठी वापरला जातो. प्रस्तावित नवीन 60 किमी लांबीचा मार्ग केवळ उपनगरीय लोकल गाड्यांसाठी राखीव असेल, ज्यामुळे स्थानिक प्रवाशांना फायदा होईल. हा मार्ग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि पनवेल रेल्वे टर्मिनसशी जोडला जाण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाला मंजुरीची स्थिती काय आहे?
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवला आहे, आणि काही महिन्यांत याला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकार या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून आहे.

या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत किती आहे?
MUTP-3B अंतर्गत या प्रकल्पासाठी सुमारे 15,000 कोटी रुपये निधी मागवण्यात आला आहे.

नवीन मार्गिकांमुळे कोणत्या भागातील प्रवाशांना फायदा होईल?
पनवेल, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागातील प्रवाशांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होईल. यामुळे या भागांतील रेल्वे वाहतूक अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह होईल.

या प्रकल्पाचा पर्यावरण आणि शहरी विकासावर काय परिणाम होईल?
नवीन मार्गिकांमुळे रेल्वे वाहतुकीतील अडथळे कमी होऊन इंधन वेळेची बचत होईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. तसेच, रस्त्यावरील खाजगी वाहनांचा वापर कमी होऊन शाश्वत शहरी विकासाला चालना मिळेल.

