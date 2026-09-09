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तब्बल ₹3600 कोटींचं वाटप! महाराष्ट्रातील 'या' 7 गावांतील लोक अचानक झाले करोडपती; कारण...

हे पैसे सात वेगवेगळ्या गावांमधील गावकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वळवण्यात आले आहेत. नेमका इथे एवढा पैसा कशासाठी आणि का दिला जातोय? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:15 AM IST
तब्बल ₹3600 कोटींचं वाटप! महाराष्ट्रातील 'या' 7 गावांतील लोक अचानक झाले करोडपती; कारण...
Image Credit: सरकारने है पैसे खात्यांवर जमा केलेत (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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