/समुद्राच्या तळाशी असलेले भारतातील पहिले संग्रहालय महाराष्ट्रात; कोकणात अंडरवॉटर टूरीजम

कोकणात अंडरवॉटर टूरीजमचा अनुभव घेता येणार आहे. समुद्राच्या तळाशी असलेले भारतातील पहिले संग्रहालय महाराष्ट्रात उभारले जाणार आहे.
सिंधुदुर्ग, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : समुद्राच्या तळाशी असलेले भारतातील पहिले संग्रहालय महाराष्ट्रात उभारले जात आहे. कोकणात अंडरवॉटर टूरीजमचा अनोखा अनुभव घेता येणार आहे. सिंधुदुर्गाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. 'आयएनएस गुलदार' युद्धनौका समुद्राच्या तळाशी विसावली आहे. देशातील पहिले पाण्याखालील संग्रहालय कोकणात साकारला जाणार आहे. जाणून घेऊया हे पाण्याखालील संग्रहालय कसे असेल.
भारतीय नौदलाच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारी आणि गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेली निवृत्त युद्धनौका ‘आयएनएस गुलदार’ अखेर वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती लाईट हाऊस जवळील समुद्राच्या तळाशी यशस्वीरित्या स्थापित करण्यात आली आहे. गेल्या 14 महिन्यांपासून विजयदुर्ग बंदरात उभ्या असलेल्या या जहाजाला डग बोटीच्या साहाय्याने नियोजित स्थळी आणून समुद्रात सोडण्यात आले. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथे जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प आणि पाण्याखालील संग्रहालय (Underwater Museum) साकारले जात आहे.
हे देखील वाचा...
दरम्यान, ही निवृत्त युद्धनौका समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यासाठी वेंगुल्यातील निवती लाईट हाऊस जवळ काल दाखल झाली. त्यानंतर ती समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यासाठी प्रकिया सुरू झाली. मात्र आत पाणी भरत असताना एका बाजूला कलंडली. यानंतर सुरक्षितपणे ही युद्ध नौका समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यात आली.
या ऐतिहासिक प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गातील पाणबुडी आणि सागरी पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. समुद्राच्या तळाशी विसावलेले हे अजस्त्र जहाज पाहण्यासाठी देश-विदेशातील स्कुबा डायव्हर्स आणि स्नॉर्कलर्स सिंधुदुर्गाकडे आकर्षित होतील.
भारतात 'शिप रेक डायव्हिंग'चा (Shipwreck Diving) हा एक अत्यंत दुर्मिळ आणि थरारक अनुभव ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मालवणचा किल्ला,तारकर्लीचा समुद्रकिनारा आणि आता निवती समुद्रातील 'आयएनएस गुलदार' हे समीकरण सिंधुदुर्गाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर एका वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जाईल.
सागरी तज्ज्ञांच्या मते,काही काळातच या जहाजाच्या सांगाड्यावर शेवाळ आणि प्रवाळांची (Coral Reefs) नैसर्गिक वाढ होईल.यामुळे विविध प्रजातींच्या माशांना राहण्यासाठी आणि प्रजननासाठी एक सुरक्षित जागा (कृत्रिम खडक) निर्माण होईल,ज्याचा फायदा स्थानिक मत्स्य व्यवसायाला होईल.
या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील हॉटेल्स,होमस्टे,बोट व्यावसायिक,स्कुबा गाईड्स आणि ट्रॅव्हल एजंट्स यांच्या व्यवसायात प्रचंड वाढ होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे.बऱ्याच कालावधीनंतर मिळालेल्या या 'मुहूर्तामुळे' सिंधुदुर्गाच्या शाश्वत विकासाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.