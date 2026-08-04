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तुमच्या मुलाला खड्डा दिसला नाही का? खड्ड्यांमुळं जीव गमावलेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना पोलिसांचा सवाल

दुसऱ्याचा जीव वाचवणारा आज स्वतः प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा बळी ठरला आहे. शहापूरमधील मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर खड्ड्यात दुचाकी आदळून ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन दलातील जवानाचा मृत्यू झाला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:38 PM IST
तुमच्या मुलाला खड्डा दिसला नाही का? खड्ड्यांमुळं जीव गमावलेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना पोलिसांचा सवाल
Image Credit: Insensitive question by the police to family of jawan who lost his life due to potholes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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