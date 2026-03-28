अनेक कॉल, 2 बडे नेते, पवार कुटुंबातून शब्द तरीही चाकणकरांची विकेट... सुनेत्राच खऱ्या बॉस कशा ठरल्या?

Inside Story Of Rupali Chakankar Resigned: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद सोडावं लागलेल्या रुपाली चाकणकर यांना पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचाही राजीनामा द्यावा लागला आहे. मात्र रुपाली चाकणकरांनी दिलेल्या हा राजीनामा म्हणजे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील सुनेत्रा पर्वाची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. चाकणकरांच्या राजीनाम्याची इनसाईड स्टोरी 'झी' 24 तासच्या हाती लागली आहे. अंतर्गत घडामोडींनंतर अजित पवारांच्या पक्षामध्ये त्यांची पत्नी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारच खऱ्या बॉस असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. नेमकं असं घडलंय काय ते पाहूयात...
चाकणकरांचा राजीनामा होऊ नये यासाठी इतर नेत्यांनी प्रयत्न करूनही सुनेत्रा पवारांचा शब्दअंतिम ठरला आहे. काल सकाळी चाकणकर यांना सुनेत्रा पवारांनी फोन केला. पक्षातून आणि मित्रपक्षातून राजीनाम्यासाठी दबाव येत असल्याने सुनेत्रा पवारांनी चाकणकरांना राजीनामा पाठवून द्यायला सांगितले. त्यानंतर हताश झालेल्या चाकणकर यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फोन केले आणि आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अनेक आमदारांनी आम्ही राजीनामा मागितलाच नसल्याचा खुलासा चाकणकर यांच्याकडे केला. दरम्यान, पवार घराण्यातील नेत्याशीही चर्चा करून मध्यस्थीसाठी चाकणकर यांनी केली विनंती. त्या नेत्यानेही मध्यस्थीचं आश्वासन दिलं.
याच काळात चाकणकर या राष्ट्रवादीच्या आणखी दोन मोठ्या नेत्यांच्या संपर्कात होत्या. राजीनामा होऊ नये यासाठी चाकणकर प्रयत्नशील होत्या. त्यांनी आपला राजीनामा द्यावा लागणार नाही यासाठी पुरेपुर प्रयत्न केले. पण सुनेञा पवार या राजीनाम्यावर ठाम राहिल्याने चाकणकर यांना राजीनामा द्या, असा निरोप पुन्हा पाठवण्यात आला. कोणाचाही थेट पाठिंबा मिळत नसल्याने आणि आता मध्यस्थितीची कोणतीच शक्यता नसल्याने चाकणकर यांनी संध्याकाळी राजीनामा दिल्याचं टि्वटर वरून जाहीर केलं.
खरात प्रकरणाबाबत पहिल्या दिवशीच मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे.त्याच्या आर्थिक व्यवहारात,त्याच्या गैरकृत्यात दुरान्वये संबंध नाही,आजही तीच स्पष्ट व ठाम भूमिका आहे.तपासादरम्यान या सर्व बाबी निष्पन्न होतीलच. खोटे,असत्य व कुठलाही पुरावा नसताना जे आरोप माध्यमांमधून होत आहेत,ते… pic.twitter.com/9awsGZmgJL
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) March 27, 2026
राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेञा पवार यांनी चाकणकर यांचा राजीनामा घेऊन आपणच पक्षाच्या सुप्रीमो असल्याचं दाखवून दिलंय, असा दावा रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केला आहे. तसेच चाकणकर यांचा राजीनामा झाला असला तरी त्यांना सहआरोपी करून त्यांना नाशिक पोलिसांनी अटक करावी, या मागणीवर मी आजही ठाम आहे, असंही ठोंबरे म्हणाल्यात. चाकणकर यांनी समजा मला अब्रुनुकसानीची नोटीस पाठवली तरी त्याला मी घाबरत नाही. आमच्याकडे तसे ठाम पुरावे आहेत, म्हणूनच आम्ही बोलतोय, त्यामुळे अशा नोटीशीला अजिबात घाबरत नाही, असं ठोंबरे म्हणाल्या. तसेच पक्षात सुनेञा पवार जी जबाबदारी देतील, ती आनंदाने स्वीकारेल, कारण आम्ही शेवटी अजितदादांची माणसं आहोत, असंही ठोंबरे म्हणाल्या आहेत.