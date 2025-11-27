नेत्यांना सोबत न घेता....; राज-उद्धव ठाकरेंच्या 2 तासंच्या भेटीत काय घडलं? Inside स्टोरी आली समोर

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Inside Story: उद्धव ठाकरेंनी आज राज ठाकरेंची शिवतीर्थवर भेट घेतली. यावेळी मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंची चर्चा झाली. जवळपास दीड तास ठाकरे बंधूंची बैठक पार पडली. या बैठकीला शिवसेना UBT आणि मनसेचे नेते उपस्थित होते. शिवसेना UBTकडून वरुण सरदेसाई, अनिल परब, सूरज चव्हाण तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अविनाश जाधव, राजू पाटील बैठकीवेळी उपस्थित होते अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई मनपासह ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीतील जागावाटपावरही चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ठाकरे बंधूंमध्ये जागावाटपाची प्राथमिक चर्चा सुरु झाली आहे. मनसे 80 ते 100 जागांसाठी आग्रही असल्याचं कळत आहे. त्यामुळे काही जागांबाबत ठाकरे बंधूंमध्ये पेच असण्याची शक्यता आहे. यावरच आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचं कळत आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या बैठकीतील इनसाईट स्टोरी समोर आली आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवलीतील जागावाटपावर चर्चा करण्यात आल्याचं समजत आहे. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत वरिष्ठ पातळीवर मोठी खलबतं सुरु आहे. केवळ दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली असल्याची माहिती आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंमध्ये युतीच्या फॉर्म्युलावर चर्चा झाली. मुंबईत कॉग्रेसबाबत दोन्ही ठाकरेंचे धोरण काय? यावर उद्धव- राज ठाकरेंची शिवतीर्थवर खलबतं. दोन्ही पक्षांच्या इतर नेत्यांना सोबत न घेता केवळ ठाकरे बंधूंमध्येच चर्चा झाल्याचंही समजत आहे.
एकीकडे काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतरही ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेसला सोबत घेण्याकरता प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेस स्वबळाचा नारा देऊनही मुंबईत शरद पवारांसोबत चूल मांडण्यासाठी उत्सुक आहे. या सगळ्यात मनसे सध्यातरी मविआपासून वेगळी असली तरी ठाकरे बंधुंच्या युतीनंतर मनसेला मविआत सामावून घेता येइल का? काँग्रेस वेगळी लढल्यास त्याचा ठाकरेंच्या युतीला फटका बसेल का? तसे झाल्यास काँग्रेसचे नेमके करायचे काय? या प्रश्नांवर दोन्ही ठाकरे बंधुंमध्ये आज चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
तसंच, मुंबईत शिवसेना ठाकरे आणि मनसेच्या समान प्राबल्यांच्या जागांवर काय करायचं याचीही प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे.