'राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी...' अंबादास दानवेंना मेसेज अन् अखरेचा जय महाराष्ट्र, सचिन अहिरांच्या UBT सोडण्याची INSIDE STORY

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला धक्का देत सचिन अहिर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. मात्र, या निर्णयापूर्वी त्यांनी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना आपल्या निर्णयाची कल्पना दिली होती. दानवे यांच्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी सुमारे 11.30 वाजता सचिन अहिर यांनी इंग्रजीत संदेश पाठवून आपण "राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे," असे नमूद केले होते. या संदेशानंतर काही तासांतच त्यांनी पक्षाचा राजीनामा देत शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयामागील राजकीय कारणांबाबत चर्चांना अधिक वेग आला आहे. सचिन अहिर यांच्या राजीनाम्याची इनसाईड स्टोरी जाणून घेऊया.
सचिन अहिर यांनी सोमवारी रात्री अंबादास दानवे यांनाही आपण पक्ष सोडणार असल्याची पुसटशी कल्पना दिली होती. याबाबत अंबादास दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मला सकाळी 11.30 वाजता सचिन अहिर यांनी इंग्रजीत मेसेज केला. त्या मेसेजमध्ये मला राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी मी काही निर्णय घेतोय, असे ते म्हणाले. काल रात्रीपर्यंत आम्ही सोबत होतो, सोबतच इथून गेलो. त्यांनी असा निर्णय का घेतला हे बघावं लागेल. वरळी ही शिवसेनेचीच आहे, सुनिल शिंदे यांनी सचिन अहिर यांना हरवूनच ते आमदार झाले होते. अशात, ते जाण्याने काही फरक पडणार नाही. आम्ही उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला आहे. अभ्यंकर सरांचा अर्ज आम्ही भरला आहे, असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले.
अंबादास दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पक्षांतराचा निर्णय घेण्यापूर्वीपर्यंत सचिन अहिर पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय होते. "काल रात्रीपर्यंत आम्ही एकत्र होतो आणि एकत्रच निघालो. त्यानंतर त्यांनी असा निर्णय घेतला. त्यांनी नेमके कोणत्या कारणामुळे हा मार्ग स्वीकारला, हे त्यांनाच सांगावे लागेल," असे दानवे म्हणाले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून सचिन अहिर यांच्या निर्णयाची माहिती पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनाही शेवटच्या क्षणापर्यंत नव्हती, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सचिन अहिर यांनी आदित्य ठाकरे यांना आज सकाळी संपर्क करून पक्ष सोडणार संदर्भातील माहिती दिली होती माहिती. सचिन अहिर यांनी भारतीय कामगार सेना आणि बेस्ट कर्मचारी सेनेच्या पदावरून राजीनामा दिला आहे. गेल्या ३ दिवसांपासून सचिन आहीर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात होते.ही माझी वैयक्तिक राजकीय भूमिका असल्याचे सचिन अहिर म्हणाले.मी मूळचा शिवसेनेचा आहे.अजून काही आमदारदेखील टेक्निकली मूळचे शिवसेनेचे असून वरळीतील शिवसेना मजबूत असल्याचा दावा सचिन अहिर यांनी यावेळी केला. पुढील 2 वर्षाकरिता उपसभापती पद हे सचिन अहिर यांच्याकडे असणार आहे. ऑपरेशन टायगर 3 दिवस चालत होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
सचिन अहिर यांच्या पक्षांतरामुळे वरळी मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, अंबादास दानवे यांनी हा दावा फेटाळला. एका नेत्याच्या जाण्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीवर मोठा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेतृत्व पक्षासोबत ठामपणे उभे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय घडामोडींमध्ये पक्षांतराची चर्चा सुरू असतानाच विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची तयारीही वेगाने सुरू आहे. अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षाने अभ्यंकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून या निवडणुकीतही पक्ष सक्रियपणे सहभागी होणार आहे. त्यामुळे एका नेत्याच्या पक्षांतरामुळे पक्षाच्या संसदीय कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे.
सचिन अहिर यांच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा पक्षांतराच्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांच्या संदेशातील "राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी" या शब्दप्रयोगामुळे त्यांनी बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, त्यांनी अधिकृतपणे पक्ष सोडण्यामागील सविस्तर कारणे अद्याप स्पष्ट केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे आणि ठाकरे गटाच्या पुढील रणनीतीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.