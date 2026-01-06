Chandrapur: ऐन महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष उफाळला

आशिष अंबाडे, झी 24 तास, चंद्रपूर: चंद्रपूर महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आलाय. निवडणुकीचा प्रचार जोरावर असताना माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार प्रचारातून गायब झालेत. विजय वडेट्टीवार उमेदवारी वाटपावरुन नाराज आहेत. त्यांची ती नाराजी अजूनही कायम आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी तिकीट वाटप करताना अनेक विद्यमान काँग्रेस नगरसेवकांची तिकीटं कापल्याचा आरोप होतोय. तिकीटं कापलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये वडेट्टीवार समर्थकांची संख्या मोठी असल्याचं सांगण्यात येतंय. धानोरकरांवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मनमानीचा आरोप केलाय.
प्रतिभा धानोरकर यांचं प्रभावक्षेत्र जुना वरोरा-भद्रावती परिसर आहे, चंद्रपुरातील भूराजकीय परिस्थिती धानोरकरांना माहिती नाही. तरीही त्यांनी मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलाय.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वडेट्टीवारांच्या प्रचारातील गैरहजेरीबाबत सारवासारव केलीय. वडेट्टीवार हे राज्यपातळीवरचं नेतृत्व असल्यानं त्यांच्या खांद्यावर इतरही जबाबदा-या असल्याचं सांगत सपकाळांनी वेळ मारुन नेलीय. तर प्रतिभा धानोरकरांनीही वडेट्टीवारांच्या नाराजीचं वृत्त फेटाळून लावलंय.
नगर परिषद निवडणुकीत संपूर्ण राज्यात फक्त चंद्रपुरातच भाजपचा विजयी अश्वमेध रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं होतं. त्याच चंद्रपुरात महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसमध्येच अंतर्गत संघर्ष उफाळून आलाय. या अंतर्गत दुहीचा काँग्रेसच्या कामगिरीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.