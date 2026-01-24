उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत मोठी खळबळ! माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यामुळे उफाळलेला वाद चव्हाट्यावर

Kishori Pednekar : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत मोठी खळबळ माजली आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यामुळे पक्षात उफाळलेला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. किशोरी पेडणेकरांच्या गटनेतेपदी निवडीवरून शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षात नाराजीनाट्य सुरु आहे. सर्वच पदं वरळीत का असा सवाल कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर आठवडा होत आला तरी महापौर कोण होणार हे निश्चित होऊ शकलेले नाही . मात्र, त्याच वेळी शिवसेना UBT गटनेतेपदी केलेली पेडणेकरांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. 'मातोश्री'ने माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना गटनेते पद बहाल केले असले तरी त्याविरोधात पक्षात तीव्र नाराजी असल्याची चर्चा आहे. ज्येष्ठ मंडळी निवडून आलेली असताना त्यांना डावलून करोनापूर्व त्यानंतरच्या काळात आरोप झालेल्या व्यक्तीला गटनेते पद दिल्याने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. सोबतच सर्व पदं वरळीत का अशी कुजबूजही सुरू असल्याचं बोललं जात आहे.
मुंबईची महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुंबई महापलिकेच्या महापौरपदासाठी खुला प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाले असले तरी महापौरपदी निवड कोणाची करायची यावर महायुतीतील पक्षांमध्ये न झालेले एकमत आणि शिवसेना आणि भाजपची अद्याप न झालेली गटनोंदणी या कारणांमुळे 31 जानेवारी रोजी महापौर निवडीसाठी होणारे मतदान लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचा महापौर कोणत्या पक्षाचा होणार, यावर अद्याप महायुतीचा निर्णय झालेला नसतानाच मुंबई महापालिकेतील सर्व समित्यांवर मात्र निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा जिंकलेल्या भाजपचेच वर्चस्व राहणार आहे. त्यापाठोपाठ शिवसेना UBT पक्षाच्या वाट्याला सदस्यत्व मिळेल. स्थायी आणि सुधार समितीमध्ये या दोन पक्षांचे सर्वाधिक सदस्य असणार आहेत.