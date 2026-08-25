'झारीतील शुक्रचार्या'वरून मुंबई महापालिकेतील भाजपात अंतर्गत वाद, महापौर आणि शिरवाडकरांमुळे साटमांचा संताप

ओम देशमुखसह मनश्री पाठक, झी 24 तास, मुंबई : मुंबई महापालिकेतील भाजपचा अंतर्गत वाद आता पक्षाच्या मुंबई अध्यक्षांपर्यंत पोहोचलाय.. महापौर रितू तावडे आणि शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांच्यातील मतभेदांची चर्चा सुरू असतानाच, मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. एकमेकांशी स्पर्धा न करता काम करा. हेवेदावे बाजूला ठेवा. मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर लक्ष द्या अशा स्पष्ट सूचना साटम यांनी दिल्याची माहिती आहे. मात्र विशेष म्हणजे समन्वयासाठी बोलावलेल्या बैठकीतच महापौर आणि शिक्षण समिती अध्यक्षांमध्ये खडाजंगी झाल्याची माहिती समोर आलीय.. पाहुयात हा खास रिपोर्ट..
मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात सध्या एकाच चर्चेला उधाण आलंय. भाजपमध्ये नेमकं चाललंय काय? एकीकडे विकासाच्या कामांची चर्चा आणि दुसरीकडे पक्षांतर्गत नाराजीची कुजबुज. या कुजबुजीला आता पक्षानेच ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केलाय. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम मैदानात उतरलेत. महापालिकेतील भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक घेण्यात आली.
महापौर... सभागृह नेते... स्थायी समिती अध्यक्ष... आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष यांच्यावर समन्वयाने काम करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. एकमेकांमध्ये स्पर्धा नको. हेवेदावे बाजूला ठेवा आणि मुंबईकरांसाठी काम करा. अशा स्पष्ट सूचना साटम यांनी दिल्याची माहिती आहे. एवढंच नाही... नगरसेवकांच्या कामगिरीचंही ऑडिट केलं जाणार आहे. त्यासाठी Performance Monitoring Systemचा वापर केला जाणार आहे. नगरसेवकांची कामगिरी कशी आहे...यावर निधी आणि इतर बाबी निश्चित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत भाजपकडून घेतलेले चांगले निर्णय मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवा... अशा सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती आहे.. पण समन्वयासाठी घेतलेल्या बैठकीतच असमन्वय झाल्याचं समोर आलं. महापौर रितू तावडे... आणि शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांच्यात अमित साटम यांच्यासमोरच खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वाद मिटवण्यासाठी बैठक आणि त्याच बैठकीत वादाची ठिणगी पडली..
महापौर रितू तावडेंवर कोअर कमिटीच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. महापौरांच्या कामांबाबत मुंबई अध्यक्षांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अनेक कारणांमुळे महापौर वादात, नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे ‘झारीतील शुक्राचार्य’ म्हणत महापौरांनी पक्षांतर्गत विरोधकांवर जोरदार टीका केली. टीकेसंदर्भातही महापौरांना बैठकीत विचारणा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासमोर राजेश्री शिरवाडकर, आणि रितू तावडे यांच्यामध्ये वाद झाल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. वादानंतर साटम यांच्याकडून दोन्ही नेत्यांना समज देण्यात आली. हेवेदावे बाजूला ठेवून मुंबईसाठी काम करा, साटम यांनी सूचना दिल्या. पक्षाची प्रतिमा मलीन होईल असं कृत्य करू नका, अशी तंबीही त्यांनी यावेळी दिल्याचे समजते.
दरम्यान या दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमका वाद कशावरून झाला, याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार महापौरांच्या ‘झारीतील शुक्राचार्य’ या वक्तव्यावरूनही बैठकीत चर्चा झाली. महापौरांनी काही दिवसांपूर्वी स्वतःवरील आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना ‘झारीतील शुक्राचार्य’ असा उल्लेख केला होता..
महापौरांच्या या वक्तव्याचा संदर्भ पक्षातील काही जणांशी जोडला गेला. आणि त्यातूनच अंतर्गत नाराजीची चर्चा सुरू झाली. महापौरांविरोधात काही नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचीही चर्चा होती. मात्र... अमित साटम यांनी या चर्चेलाच आता पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केलाय. ‘झारीतील शुक्राचार्य’ हा रोख पक्षातील नेत्यांकडे नव्हता. तो अधिकाऱ्यांकडे होता. असा खुलासा अमित साटम यांनी केलाय. महापालिकेत कुठलाही वाद नाही.. केवळ मतभेद आहेत. अशी भूमिका त्यांनी मांडली
विशेष म्हणजे... या बैठकीनंतर महापौर रितू तावडे आणि राजेश्री शिरवाडकर दोघींनीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. दरम्यान अमित साटम यांनी स्थायी समितीतील राजकारणावरही भाष्य केलंय. त्याचवेळी फेक नरेटिव्ह’ पसरवला तरी पारदर्शक कारभार सुरूच राहील. असा संदेशही साटम यांनी दिलाय. म्हणजेच पक्षांतर्गत नाराजी असली तरी त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कारभारावर होऊ नये यासाठी भाजपने समन्वयाचा फॉर्म्युला पुढे केलाय.
पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नगरसेवकांच्या कामगिरीचं ऑडिट... कामगिरीनुसार निधी... आणि पक्षाची कामं मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या सगळ्या सूचनांमधून मुंबई भाजपने आपली दिशा स्पष्ट केलीय. पण ज्या बैठकीत वाद मिटवण्याचा प्रयत्न झाला... त्याच बैठकीत वादाची ठिणगी पडल्याची माहिती आहे. त्यामुळे... झारीतील शुक्राचार्य या वक्तव्याचा वाद किती दूर जातो? आणि साटम यांचा समन्वयाचा फॉर्म्युला मुंबई भाजपमधील मतभेद किती मिटवतो? याची चर्चा मात्र मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात सुरूच आहे.