/पुण्यातील इंटरनॅशन गुन्हेगार; पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी बँकॉक विमानतळावर आरोपी पकडला; दुबईत राहून केले मोठे कारनामे

Pune Crime News : पुण्यातील पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी बँकॉक विमानतळावर आरोपी पकडला आहे. हा आरोपी रेकॉर्ड वरील अंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगार आहे. दुबईत राहून त्याने अनेक भरातीयांना गंडवले. अखरे पोलिसांनी या आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. या आरोपीने नेमकं काय केलेय? हा आरोपी पोलिसांच्या हाती कसा लागला जाणून घेऊया.
दुबई मध्ये ऑफिस टाकून तसेच दुबई आणि बँकॉक मधून भारतीय नागरिका सोबत सायबर फ्रॉड करणाऱ्या रेकॉर्ड वरील अंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगाराला पिंपरी चिंचवड शहर सायबर पोलिसांनी बँकॉक पोलिसांच्या मदतीने बँकॉक विमानतळावर बेड्या ठोकल्या आहेत. सौरभ उर्फ गणेश बाळोंसा काळे अस या सायबर गुन्हेगाराच नाव आहे.
सौरभ उर्फ गणेश बाळोंसा काळे हा सायबर फ्रॉड गँगचा मुख्य सिंडिकेट असून तो काही भारतीय साथीदाराच्या मदतीन भारतीय नागरिका सोबत टास्क फ्रॉड, शेअर मार्केट सायबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट सारखे फ्रॉड करून भारतीय नागरिकांना लाखो रुपयांच आर्थिक गंडा घालत होता. त्याच्या विरोधात पिंपरी चिंचवड शहरातील देहू रोड आणि हिंजवडी पोलिसात गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले होते. मात्र तो दुबई आणि थायलंड सारख्या देशात वास्तव्यास असल्यान त्याला अटक करण्याचा मोठ आव्हान पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिसां समोर होतं.
मात्र, पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या मदतीन रेड कॉर्नर नोटीस काढून तसेच लूक आउट नोटीस काढल्याने त्याला बँकॉक पोलिसांनी बँकॉक विमानतळावर अटक करून त्याच मुंबईत प्रत्यारोपण करून त्याला पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिसांच्या ताब्यात दिल आहे. सौरभ उर्फ गणेश बाळोंसा काळे याला अटक झाल्याने तेलंगणा राज्यातीलही दोन सायबर फसवणुकीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
क्राईम सिरीयल पाहून पोलिसांना चकवा दिला
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी एका चतुर आणि सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. सुमित गोविंद इंगळे अस अटक केलेल्या 31 वर्षीय गुन्हेगाराचे नाव आहे. जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर काही काळ सुमितने चांगले आयुष्य जगले. पण 'ऑनलाइन बेटिंग' मध्ये पैसे गमावल्या नंतर तो पुन्हा गुन्हेगारी कडे वळला. टी व्हीवरील गुन्हेगारी सिरीज पाहून पोलिसांना चकवा देण्याच्या ट्रिक्स शिकणाऱ्या या आरोपीला पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखा युनिट-1 ने फिल्मी स्टाईलने पाठलाग करून बाणेरमधून बेड्या ठोकल्या आहेत.
सुमितला पकडतानाचा सर्व थरार सी सी टी व्ही मध्ये चित्रित झाला आहे. सुमित हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याला यापूर्वी तुरुंगाची हवा खावी लागली होती तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्याने गुन्हेगारी सोडून प्रामाणिकपणे जगण्याचा प्रयत्न केला. त्याने उदरनिर्वाहासाठी टॅक्सी कार चालवली, तसेच स्वतःची चायनीज फूड गाडीही चालवली. पण ऑनलाईन सट्टेबाजीच्या व्यसनामुळे त्याला काही दिवसांतच प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मोठे कर्ज आणि नुकसान कसे फेडायचे? या विवंचनेतून त्याने पुन्हा एकदा जुन्या गुन्हेगारीच्या म्हणजेच चेन स्नॅचिंगचा सोप्या मार्गाची निवड केली.
यावेळी मात्र पोलिसांच्या हाती न लागण्यासाठी त्याने टीव्हीवरील गुन्हेगारी मालिका बारकाईने पाहण्यास सुरुवात केली. या मालिकेतून चोरी कशी करावी, पोलिसांना गुंगारा कसा द्यावा, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपासून स्वतःला कसे वाचवावे आणि चोरी करताना काय काळजी घ्यावी, याच्या काही महत्त्वाच्या युक्त्या त्याने शिकून घेतल्या आणि चोऱ्या करण्यास सुरुवात केली.
7 जूनच्या रात्री बाणेर भागात सुमित पुन्हा चेन स्नॅचिंगच्या इराद्याने आला असता पोलिसांनी त्याला सापळा लावून पकडण्याचा प्रयत्न केला पोलिसांना पाहताच त्याने पळण्याचा प्रयत्न केला. पण गुन्हे शाखेच्या पथकाने फिल्मी स्टाईलने थरारक झडप घालून त्याला ताब्यात घेतले. सुमितकडे सखोल चौकशी केली असता त्याने सांगवी, दापोडी, तळेगाव दाभाडे, देहूरोड आणि भारती विद्यापीठ या परिसरात चोरी केल्याची कबुली दिली त्याच्याकडून एकूण 96 ग्रॅम वजनाचे 15 लाख रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने आणि चोऱ्यांसाठी वापरलेल्या दोन स्पोर्ट बाईक्स जप्त करण्यात आल्या आहेत.