/विहीर, तलाव अन् स्विमिंग पूल; महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आगळावेगळा प्रकारे साजरा झाला योग दिवस

आज 12 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन... भारतात प्राचीन काळापासून शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी योगाभ्यास केला जातो. मानवी दिनचर्येमधलं योगासनांचं महत्त्व आणि फायदे जगालाही मिळावेत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 2014 मध्ये प्रस्ताव मांडला. तेव्हापासून जागतिक स्तरावर हा दिवस योग दिन म्हणून साजरा केला जातो. 21 जून हा दिवस उत्तर गोलार्धात वर्षातला सर्वात मोठा दिवस असल्यानं, या दिवसाला आध्यात्मिक आणि आरोग्यदायी महत्त्व आहे. 'निरोगी वृद्धत्वासाठी योग' ही यंदाची योग दिनाची संकल्पना आहे. आजच्या दिवशी राज्यासह संपूर्ण देश तसंच जगभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत कोलकातामध्ये मुख्य कार्यक्रम पार पडला. तर मुंबईत जुहू चौपाटीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत भव्य योग शिबिर भरवलं होतं. महाराष्ट्र्राच्या कानाकोपऱ्यातही वेगवेगळ्या प्रकारे हा दिन साजरा करण्यात आला आहे.
मुंबईत योगादिन साजरा
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने यशवंत स्टेडियम येथे भव्य सामूहिक योग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं. अमृता फडणवीस यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. मुंबईच्या वरळी इथं भव्य योगत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी शाहिद कपूर, जॅकी श्रॉफ यांनी उपस्थिती दर्शविली. या कार्यक्रमात शहरातील विविध भागांतील नागरिक, मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. योगाच्या माध्यमातून निरोगी जीवनशैलीचा संदेश देण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी आमली पदार्थ पासून दूर राहण्यासाठी शपथ घेण्यात आली.
कांदिवली पश्चिम येथील कोरा केंद्रात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त साजरा करण्यात आलाय.. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री तथा उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी नागरिकांसोबत योगाभ्यास करून योगाचे महत्त्व अधोरेखित केलेय.
ठाण्यात जागतिक योग दिवस सर्वत्र उत्साहात साजरा झालाय.. संत निरंकारी मिशनच्या वतीने देशभरात विविध शाखांमध्ये देखील योगा दिवस साजरा करण्यात आला.. यावेळी योगा शिबिरात शेकडो निरंकारी भक्तगण सहभागी झाले होते..
नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जागतिक योग दिवस साजरा करण्यात आलाय.. वाशी येथील सिडको एक्सिबिशन सेंटर मध्ये जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधत योग साधना करण्यात आली.. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक, मनपा आयीकत कैलास शिंदे, महापौर सुजाता पाटील यांच्यासह अनेक नागरिकांनी योगासने केली..
पालघरमध्येही योगाचा उत्साह
पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन शिरगाव समुद्रकिनारी साजरा करण्यात आलाय. यावेळी कार्यक्रमात अधिकारी वर्ग कर्मचारी आणि शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. वाशिममध्ये पतंजली योग समिती आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आलाय.. यावेळी जिल्हा महिला प्रभारी दीपा वानखडे यांनी उपस्थितांना विविध योगासने आणि प्राणायामाचे मार्गदर्शन केले.
गोंदियात नगर योग उत्सव समितीच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आलाय.. कार्यक्रमात हजारो नागरिकांनी सहभाग घेत योगाभ्यासाचा लाभ घेतला.. यावेळी करो योग, रहो निरोग"चा संदेश देत निरोगी जीवनशैलीचा मंत्र देण्यात आला..
यवतमाळात विहिरीत योगासने
यवतमाळमध्ये जागतिक योग दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आलाय.. विहिरीतील पाण्यात योगासने करून जागतिक योग दिवस साजरा करण्यात आलाय.. विहीरीत तास-दिड तास अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाती, धनुरासन, प्राणायाम, वृक्षासन, मंडुकासन आदी योगआसने यावेळी करण्यात आली..
वर्ध्यात जिल्हा प्रशासन आणि विविध शासकीय विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी, विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..
अकोल्यात योगा दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आलाय.. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत योगाच्या माध्यमातून निरोगी जीवनाचा संदेश दिलाय.. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह सुमारे 600 नागरिक सहभागी झाले होते.. यावेळी सामूहिक योगाभ्यास करण्यात आला..
बीडच्या अंबाजोगाई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने योग दिनानिमित्त एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला.. तलावात थेट पाण्यावर तरंगत विविध योगासने करून दाखवली.. या अनोख्या आणि थरारक योगसाधनेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..
नाशिकमध्येही दिसला योगादिनाच्या उत्साह
निफाड तालुक्यात जलतरण तलावात जागतिक योग दिन साजरा करण्यात आलाय.. यावेळी विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.. नाशिक महानगर पालिका आणि नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणांच्या संयुक्त विद्यमाने योग दिनानिमित्त योगा प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले आहे.. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त नाशिककरांसोबत योगा केलाय..
जागतिक योग दिनानिमित्त येवला शहरात भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीने योग दिन साजरा करण्यात आलाय.. यावेळी लहान मुले महिलांचं, युवा कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत सामूहिक योगाभ्यास केला.. करू योग, राहू निरोग’ हा संदेश देत योगाचा प्रसार करण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला..