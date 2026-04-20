''गुंगीचे औषध'' मिसळत असल्याचं तपासात निष्पन्न! अशोक खरातला 23 एप्रिलपर्यंत सुनावली पोलीस कोठडी

नाशिकमध्ये स्वतःला देवाचा अवतार सांगून महिलांना लुटणाऱ्या आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या अशोक खरातच्या पापाचा घडा आता भरला आहे. खरातला पाचव्या गुन्ह्यात अटक झाली असून त्याच्या आणखी एका अजब आणि धक्कादायक ''मोडस ऑपरेंडी'चा पर्दाफाश झाला आहे.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 20, 2026, 11:09 PM IST
''गुंगीचे औषध'' मिसळत असल्याचं तपासात निष्पन्न! अशोक खरातला 23 एप्रिलपर्यंत सुनावली पोलीस कोठडी

स्वतःला कधी कृष्ण तर कधी शंकराचा अवतार भासवणाऱ्या अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे, महिलांना जाळ्यात ओढायची त्याची मोडस ऑपरेंडी समोर आली आहे. खरातला पाचव्या गुन्ह्यात अटक केली असून न्यायालयाने त्याला २३ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. खरात एका विशिष्ट पद्धत वापरून महिलांवर लैंगिक अत्याचार करत असल्याचं चौकशीतून समोर आलं आहे. सरकारी वकील आणि पोलिसांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, खरात पीडित महिलांना विश्वासात घेऊन त्यांना प्रसादाच्या नावाखाली ''पेढा'' खायला द्यायचा. या पेढ्यात तो ''गुंगीचे औषध'' मिसळत असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. केवळ पेढाच नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये पाणी पितानाही त्यात गुंगीचे औषध मिसळून महिलांना बेसावध केलं जायचं. महिला बेशुद्ध पडताच हा भोंदू त्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत त्यांच्यावर अत्याचार करायचा.

खरातवर आतापर्यंत १७ गुन्हे दाखल झाले असून खरातने तब्बल ३३ दिवस पोलीस कोठडी भोगली आहे. प्रत्येक वेळी तो आजारपणाचे नाटक करून पोलिसांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे न्यायालयानं आता त्याच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले आहेत. प्रसादाच्या नावाखाली गुंगीचे औषध देऊन महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या ''भोंदूगिरीच्या कॅप्टन''ला कडक शासन व्हावे अशी मागणी नाशिककरांमधून होत आहे. त्याला जामीन मिळू नये तसेच त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पोलिसाना आता कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहे. 

महिलांना जाळ्यात ओढून नराधम खरात त्यांचं लैंगिक शोषण करत होता, त्यामुळे खरातला गुंगीचं औषधी कुणी दिलीत, यामध्ये अजून कोणाचा समावेश आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

अशोक खरात याला बलात्कार, फसवणूक आणि इतर गंभीर आरोपांखाली अटक करण्यात आली असून तो सध्या नाशिक तुरुंगात आहे. अंमलबारी संचालनालयासह (ईडी) अनेक यंत्रणा त्याचा तपास करत आहेत. या अपघातामुळे राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-सपा पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर संशय व्यक्त केला आहे की, हा अपघात नसावा. खरातशी संबंधित इतर प्रकरणांची माहिती उघड होऊ नये, यासाठी हा एक कट असू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.

