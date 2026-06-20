Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कोल्हापूरात 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; साखर कारखान्यात इथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन

कोल्हापूरात 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; साखर कारखान्यात इथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इचलकरंजीतील जाहीर सभेत पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पासाठी 1 हजार 500 कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा अमित शाहांनी केली.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 21, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:11 AM IST
कोल्हापूरात 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; साखर कारखान्यात इथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोल्हापूरात 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मीती
Kolhapur1 min ago
2
Beed Crime16 min ago
3
Amit shah32 min ago
4
Sanjay Raut58 min ago
5
Sanjay Raut1 hr ago