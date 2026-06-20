/कोल्हापूरात 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक; साखर कारखान्यात इथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन

Amit Shah Kolhapur : केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांनी इचलकरंजी येथील जाहीर सभेत पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून अत्याधुनिक को-ऑपरेटिव्ह संयंत्र उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे अमित शहा यांनी जाहीर केले.
या संयंत्रामध्ये साखर, इथेनॉल आणि सीबीजी अर्थात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पातून होणारा नफा महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याची माहितीही अमित शहा यांनी दिली. सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या योजनेसाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृष्णा नदीकाठावरील नवे दानवाड येथून इचलकरंजी शहराला पाणीपुरवठा करण्याचे निश्चित झाल्याने, शहरवासीयांचा अनेक वर्षांपासूनचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इचलकरंजीचे आमदार राहुल आवाडे यांनी सभेत शहराच्या पाणीप्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री यांनी घोषणा करावी अशी मागणी या कार्यक्रमा केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली.