English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भरघोस पैशांच आमिष दाखवून 2.42 कोटींचा गंडा; Cyber Scammer ने वापरील भलतीच पद्धत

Investment Scam: भरघोस पैसे कमाण्यचं आमिष दाखवत स्कॅमर्सनी तब्बल 2.42 कोटी रुपये उकळले. फोन कॉल किंवा फ्रोड मेसेज नाही तर सायबर गुन्हेगारांनी चक्क AI ट्रेडिंग शिकवताना केला स्कॅम, नंतर काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Mar 1, 2026, 11:28 AM IST
भरघोस पैशांच आमिष दाखवून 2.42 कोटींचा गंडा; Cyber Scammer ने वापरील भलतीच पद्धत
(photo Credit- Social Media)

Nashik Cyber Crime: एआयच्या नावावरून गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी मिळणार असल्याचा दावा करत नाशिकमध्ये मोठी सायबर फसवणूक उघडकीस आली आहे. शेअर्स आणि आयपीओमधून भरघोस नफा मिळेल असे आमिष दाखवत एका महिला व्यावसायिकेसह तिघांकडून तब्बल 2.42 कोटी रुपये उकळण्यात आले. ऑनलाइन लिंक, बनावट अ‍ॅप आणि खोटे नफा दाखवणारे स्क्रीनशॉट यांच्या माध्यमातून विश्वास संपादन करून ही रक्कम लुबाडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एआयच्या नावाखाली संपर्क, बनावट गुंतवणूक ग्रुपचं जाळं

माहितीनुसार, संबंधित महिलेने एका कंपनीचे 2000 रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. त्यानंतर तिने एआयच्या माध्यमातून त्या शेअर्सची माहिती शोधली. काही वेळातच स्वतःला एआय प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने महिलेचा विश्वास जिंकत तिला ‘Equity Knowledge Sharing Group’ नावाच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सामील केले. या ग्रुपमध्ये 3 अ‍ॅडमिन होते. ते नियमितपणे शेअर्स ट्रेडिंग आणि आयपीओ संदर्भातील टिप्स देत होते.

विश्वास निर्माण करण्यासाठी ग्रुपमध्ये मोठ्या नफ्याचे स्क्रीनशॉट शेअर केले जात होते. या बनावट आकड्यांमुळे महिलेचा आत्मविश्वास वाढला. तिला खास लिंक पाठवून एक अ‍ॅप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले.

 2.42 कोटींची फसवणूक

हळूहळू महिलेने 1.62 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. याच पद्धतीने आणखी 2 जणांना जाळ्यात ओढण्यात आले. एका व्यक्तीने 48 लाख तर दुसऱ्याने 32 लाख रुपये टाकले. सुरुवातीला खात्यावर नफा दिसत असल्याने कोणालाही संशय आला नाही. मात्र पैसे काढण्याचा प्रयत्न करताच व्यवहार थांबले आणि संपर्कही तुटला.

हे ही वाचा: मुंबईच्या हवेत अचानक सुधारणा! हा बदल नेमका झाला तरी कसा? महापालिकेचं काम की निसर्गाचं?

अनोळखी लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करु नये

फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडितांनी नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून मोबाईल नंबर, बँक व्यवहार आणि अ‍ॅपची माहिती तपासली जात आहे. नागरिकांनी अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये, एआय किंवा गुंतवणुकीच्या नावाखाली येणाऱ्या कॉल्सपासून सावध राहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Cyber FraudAI Scamshare marketIPO InvestmentNashik Cyber Police

इतर बातम्या

6,6,6,6... शेवटच्या ओव्हरमध्ये थरार खेळ करत थेट T20 वर्ल्डक...

स्पोर्ट्स