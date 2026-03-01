भरघोस पैशांच आमिष दाखवून 2.42 कोटींचा गंडा; Cyber Scammer ने वापरील भलतीच पद्धत

Nashik Cyber Crime: एआयच्या नावावरून गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी मिळणार असल्याचा दावा करत नाशिकमध्ये मोठी सायबर फसवणूक उघडकीस आली आहे. शेअर्स आणि आयपीओमधून भरघोस नफा मिळेल असे आमिष दाखवत एका महिला व्यावसायिकेसह तिघांकडून तब्बल 2.42 कोटी रुपये उकळण्यात आले. ऑनलाइन लिंक, बनावट अॅप आणि खोटे नफा दाखवणारे स्क्रीनशॉट यांच्या माध्यमातून विश्वास संपादन करून ही रक्कम लुबाडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
माहितीनुसार, संबंधित महिलेने एका कंपनीचे 2000 रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. त्यानंतर तिने एआयच्या माध्यमातून त्या शेअर्सची माहिती शोधली. काही वेळातच स्वतःला एआय प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने महिलेचा विश्वास जिंकत तिला ‘Equity Knowledge Sharing Group’ नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील केले. या ग्रुपमध्ये 3 अॅडमिन होते. ते नियमितपणे शेअर्स ट्रेडिंग आणि आयपीओ संदर्भातील टिप्स देत होते.
विश्वास निर्माण करण्यासाठी ग्रुपमध्ये मोठ्या नफ्याचे स्क्रीनशॉट शेअर केले जात होते. या बनावट आकड्यांमुळे महिलेचा आत्मविश्वास वाढला. तिला खास लिंक पाठवून एक अॅप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले.
हळूहळू महिलेने 1.62 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. याच पद्धतीने आणखी 2 जणांना जाळ्यात ओढण्यात आले. एका व्यक्तीने 48 लाख तर दुसऱ्याने 32 लाख रुपये टाकले. सुरुवातीला खात्यावर नफा दिसत असल्याने कोणालाही संशय आला नाही. मात्र पैसे काढण्याचा प्रयत्न करताच व्यवहार थांबले आणि संपर्कही तुटला.
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडितांनी नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून मोबाईल नंबर, बँक व्यवहार आणि अॅपची माहिती तपासली जात आहे. नागरिकांनी अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये, एआय किंवा गुंतवणुकीच्या नावाखाली येणाऱ्या कॉल्सपासून सावध राहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.