Marathi News
महाराष्ट्रातील महिला IPS अधिकारी आणि अजित पवार यांच्या वादग्रस्त व्हिडिओक्लिप प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! एकाचवेळी 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

महाराष्ट्रातील महिला IPS अधिकाऱ्याला धमकावल्याचं प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.  अजित पवारांच्या धमकीचा व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 5, 2025, 04:46 PM IST
IPS Officer Anjana Krishna Controversy :  महाराष्ट्रातील महिला IPS अधिकारी आणि अजित पवार यांच्या वादग्रस्त व्हिडोओक्लिप प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट आला एकाचवेळी 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. महिला आयपीएसला धमकावल्याचं प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून दादांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप  करत विरोधकांनी अजित पवारांवर जोरदार टीका केली आहे. 

करमाळ्याच्या पोलीस अधिक्षकांना दमदाटी केल्या प्रकरणी 15जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे  कुर्डू गावामध्ये अवैध मुरूम उपसा प्रकरणी कारवाईसाठी गेलेल्या आयपीएस अधिकारी तसेच महसूल पथकाच्या अधिकाऱ्यांना तेथे उपस्थित असणाऱ्या 15 ते 20 ग्रामस्थांनी गोंधळ घालून कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन लावून हा फोन महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्याकडे देण्यात आला होता. यावेळी अजित पवार यांनी सदर महिला अधिका-या दमबाजी करत कारवाई करू नका असे तोंडी आदेशच दिले होते. याप्रकरणाची कथित व्हिडोओक्लिप व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी व्हिडीओ काढणा-या 15 गावक-यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. 

कुर्डूच्या तलाठी प्रीती प्रकाश शिंदे यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल

15 ते 20 ग्रामस्थांनी गोंधळ घालून कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन लावून हा फोन महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्याकडे देण्यात आला होता. यावेळी अजित पवार यांनी सदर महिला अधिकाऱ्याला दमबाजीच्या भाषेत कारवाई करू नका असे तोंडी आदेशच दिले होते. माध्यमात या सर्व बातम्या आल्यानंतर पोलिसांनी रात्री उशिरा या सर्वांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. कुर्डूच्या तलाठी प्रीती प्रकाश शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार कुर्डू येथील दादाराव गोरख माने यांच्या शेती गट नंबर 575 /1 मधील 0.20 आर जमिनीतील 120 ब्रास 72 हजार रुपये किमतीचा मुरुम  सदर आरोपींनी संगणमत करून तहसीलदार माढा यांची कोणतीही परवानगी न घेता पर्यावरणाचा ऱ्हास करून अवैधरीत्या उत्खनन आणि चोरी केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे.याशिवाय सदर व्यक्तींनी जमाव जमवून सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ग्रामस्थांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या. अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा माढा तालुक्यातील ग्रामस्थांनी दिला. या0 प्रकरणाची ग्रामस्थांकडून पाठराखण करण्यात आला आहे.  करमाळ्याच्या पोलीस अधिक्षकांना दमदाटी केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊतांनी अजित पवारांवर सडकून टीका केली. अजित पवारांना सरकारमध्ये राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही असा  टोला राऊतांनी लगावला. पक्षातल्या चोरांना अजित पवार संरक्षण देत असल्याचा आरोप  राऊतांनी केला आहे.

अजित पवार यांचा खुलासा

महिला आयपीएसच्या व्हायरल संभाषणावरुन अजितदादांना ट्रोल करणं चुकीचं आहे असं राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी म्हटल आहे. या प्रकरणी संबंधीत आयपीएस अधिकारीही चूकल्या होत्या असा आरोप त्यांनी केला. सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतच्या संवादाच्या संदर्भात काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणी परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा होता. आपल्या पोलीस दलाबद्दल तसंच धैर्यानं आणि प्रामाणिकपणे आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर आहे. माझ्यासाठी कायद्याचं राज्य हेच सर्वात महत्त्वाचं आहे. मी पारदर्शक प्रशासकीय कारभारासाठी आणि बेकायदेशीर वाळू, माती, खडक उपशासह प्रत्येक बेकायदेशीर कृतीवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यासाठी कटिबद्ध आहे अशा प्रकारचा सोशल मिडिया पोस्ट अजित पवार यांनी केली आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
IPS Officer Anjana Krishna ControversyShocking twist in Ajit Pawar controversial video clip casefiled against 15 people in Kurdu villageअजित पवारकुर्डू गाव

